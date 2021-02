Le tour cycliste La Indurain aura lieu le 17 juillet

, 26 février () –

La marche cyclotouriste La Indurain aura lieu le 17 juillet, au départ et à l’arrivée à Villava (Navarre), deux parcours de 100 et 180 kilomètres et une limite de 1000 coureurs, dont le quintuple champion du Tour de France Miguel Indurain, comme annoncé par ce vendredi les organisateurs.

Tous les participants subiront un test COVID, inclus dans le prix d’inscription. En 2020, La Indurain était la seule marche cyclotouriste importante organisée dans une année marquée par la pandémie de coronavirus, et les autorités sanitaires n’ont pas identifié d’épidémies associées au test de Navarre.

À la formule habituelle de la marche avec les infrastructures du calendrier du World Tour, avec quatre stations de ravitaillement complètes et de la nourriture populaire, entre autres, cette année le service d’expédition précédente de maillots avec les numéros et les informations de l’événement, des photographies gratuites de haute qualité sont ajouté Pour chaque participant, assistance mécanique garantie (1 voiture neutre pour 125 participants) ou assurance pour le remboursement de l’inscription en cas de suspension, hors frais tels que le maillot.

Une limite de 1 000 numéros a été fixée et sera effectuée via le site Internet «www.laindurain.com». Les inscriptions à tarif préférentiel pour les personnes ayant passé le test lors des éditions précédentes seront proposées du 3 au 14 mars, de 69 euros pour les fédérés à 79 pour les non fédérés.

Il y a une deuxième période d’inscription pour le grand public, du 15 mars au 2 mai, avec un prix de 74 euros pour les fédérés et 84 pour les non fédérés. A partir du 3 mai, les frais d’inscription seront respectivement de 80 et 90 euros.

