Le top 5 de Porsche pour découvrir la 935/78 «Moby Dick»

Pourquoi « Moby Dick »? Avez-vous remarqué son arrière long et large et sa couleur blanche? Ce serait une question de temps pour niquer le Porsche 935/78 – la dernière évolution officielle de la Porsche 935 (1976-1981) -, conçue pour prospérer au Mans, comme la baleine du livre éponyme d’Herman Melville, de 1851.

La 935/78 était la dernière et la plus radicale évolution de la voiture de course du Groupe 5, mais même si c’est un modèle très compétitif, elle n’a jamais pu gagner Le Mans et n’aurait qu’une seule victoire à son programme, aux 6 Heures de Silverstone.

Son aérodynamisme extrême et sa puissance élevée (entre 760-860 ch) en ont fait le modèle le plus rapide sur la ligne droite Mulsanne au Mans en 1978, atteignant 367 km / h, encore plus vite que le propre prototype de Porsche, la 936. Mais des problèmes qui résultaient d’un un changement de moteur avant la course, mettrait la 935/78 hors de la lutte pour la victoire (elle finirait en 8e) – ce serait conquis par la Renault Alpine A442B.

C’est néanmoins moins fascinant pour cela. Porsche nous rappelle maintenant cinq faits sur l’une de ses voitures de course les plus reconnues.

Le nouveau «Moby Dick»

En hommage, Porsche a revisité une nouvelle 935 simplement nommée «Moby Dick» en 2018. Basée sur la 911 GT2 RS (991) et comme l’original, la nouvelle «Moby Dick» était plus longue (+32 cm) et plus large (+ 15 cm) que le donneur.

LE flat-six 700 ch de la GT2 RS sont restés inchangés, avec des performances supplémentaires à venir, en partie des 100 kg de moins – conséquence d’une alimentation riche en fibre de carbone.

Limitée à une utilisation sur circuit, l’exclusivité de la nouvelle 935 «Moby Dick» était également garantie par la production limitée de seulement 77 unités, avec un prix de base commençant à plus de 700 mille euros.