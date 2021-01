Le titre original de Karaté Kid était assez mauvais révèle Cobra Kai Star Ralph Macchio

Depuis la sortie du film en 1984, Le Karaté Kid est devenu synonyme de cette ère de cinéma, mais aurait-il été si populaire si les créatifs derrière lui étaient partis avec leur titre alternatif? Lors d’une récente interview, Karate Kid et Cobra Kai On a demandé à la star Ralph Macchio s’il approuvait le titre éventuel, l’acteur révélant que, s’il était sceptique au début, cela ressemblait à de la poésie par rapport à l’alternative.

«J’ai pensé, et je n’étais pas le seul à penser, c’était une sorte de hokey, une sorte de titre ringard pour un film réalisé par le gars qui a fait Rocky. Mais peut-être que c’était une préfiguration. Peut-être que je pensais que si jamais je J’ai eu le rôle que je devrais porter pour le reste de ma vie … Je pense que John Avildsen, notre réalisateur, a dit que c’était peut-être East Meets West à West?

L’Est rencontre l’Ouest dans l’Ouest. Sensationnel. Il n’a certainement pas l’attrait accrocheur des années 80 Le Karaté Kid, un titre qui vous dit tout ce que vous devez savoir plutôt que de tâtonner comme un nouvel élève lors de sa première visite au dojo Cobra Kai.

Le Karaté Kid a été alternativement intitulé «Le moment de vérité» dans les pays «où le karaté avait une connotation négative», a ajouté Macchio. Le moment de vérité étant vraisemblablement un coup de pied de grue illégal au visage.

Ralph Macchio, qui a bien sûr récemment repris le rôle du titulaire Karate Kid dans la série extrêmement populaire, Cobra Kai, a également révélé quels autres acteurs étaient courtisés pour le rôle principal de Daniel Larusso. Avec des gens comme Nicolas Cage et Robert Downey Jr., Macchio a déclaré qu’il commençait à être nerveux à l’idée d’avoir perdu le rôle déterminant sa carrière après avoir repéré Deux hommes et demi la star Charlie Sheen qui traîne.

«J’ai été trouvé tôt. J’ai été choisi très tôt, mais c’était comme l’un de ces contrats de test où vous n’êtes pas encore. Et je me souviens être passé et avoir vu Charlie Sheen traîner dehors.

Daniel LaRusso de Macchio a fait un retour triomphant sur les écrans de la série Netflix Cobra Kai. Situé 34 ans après le premier Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. La saison 3 a frappé le service de diffusion en continu au début de la nouvelle année et reprend les personnages alors qu’ils luttent pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la palpitante finale de la deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Cobra Kai La saison 3 est maintenant disponible en streaming sur Netflix, avec une quatrième saison en cours. Cela nous vient grâce à The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Sujets: Karate Kid, Cobra Kai