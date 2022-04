Le titre et la date de sortie du film Dungeons & Dragons dévoilés

Paramount Pictures a enfin révélé le titre et la première bande-annonce de son adaptation cinématographique de »Donjons & Dragons ». Annoncée via un événement D&D en direct, la courte bande-annonce montre le logo officiel de »Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs ». Le studio a également confirmé que le film sortira le 3 mars 2023, bien qu’aucun autre détail du film tel que son intrigue ou l’approche que prendra cette adaptation n’ait été donné.

Bien que l’on sache peu de choses sur « Honor Among Thieves », le film bénéficie d’un casting de stars. Chris PinMichelle Rodriguez, Hugh Grant, le juge Smith, Régé-Jean Page et Sophia Lillis seront les vedettes du film. Pine a taquiné que le film » Dungeons & Dragons » s’inspire de diverses sources fantastiques.

« La façon dont je l’ai décrit, c’est comme ‘Game of Thrones’ mélangé avec un peu de ‘The Princess Bride’, et un peu de ‘The Holy Grail’, un mélange de diverses histoires médiévales », a déclaré Pine. . « C’est très amusant. Il y a beaucoup d’émotion. C’est agréable, il y a beaucoup de années 80 en son cœur. »

Une grande partie de » Dungeons & Dragons » est basée sur des combats pleins d’action et d’aventures dans des terres étranges, mais les réalisateurs John Francis Daley Oui Jonathan Goldstein ils voulaient également embrasser la comédie qui vient de jouer à un jeu avec des amis.

« Nous voulons que ce soit amusant. Ce n’est pas une comédie complète, mais c’est un film d’action-fantasy avec beaucoup d’éléments comiques et de personnages dont nous espérons que les gens se soucient vraiment et aiment regarder leurs aventures », a expliqué Goldstein.

D’un autre côté, Daley a expliqué que bien qu’ils aient voulu s’amuser avec le genre fantastique, la parodie n’a jamais été le but. « Nous n’avons jamais voulu parodier le genre fantastique ou en profiter. Mais nous voulions trouver un autre moyen d’entrer dans le jeu d’une manière que nous n’avions pas nécessairement vue auparavant », a déclaré Daley.

» Dungeons & Dragons » a été considéré comme l’un des jeux de table RPG les plus emblématiques de tous les temps. Initialement sorti en 1074, le jeu a reçu plusieurs extensions et versions mises à jour, étant l’une des franchises les plus réussies du genre, attirant l’attention de divers fans à travers le monde.

Nous devrons attendre pour voir de nouvelles nouvelles de » Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves » qui sortira en salles le 3 mars 2023.