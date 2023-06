Le titre du spin-off de Dwayne Johnson Fast & Furious dévoilé

Superstar du film d’action Dwayne The Rock Johnson est revenu à la Rapide et furieux famille, et le titre de son film dérivé récemment annoncé a apparemment été révélé. Selon une nouvelle liste de Production Weekly, la société dirigée par Johnson Rapide et furieux le spin-off sera intitulé Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Reyesce qui signifie qu’il sera entièrement centré sur la bataille entre Luke Hobbs de Johnson et le supervillain Dante Reyes de Jason Momoa.







Ainsi, plutôt que d’être une suite de 2019 Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Shawqui a vu Johnson s’unir à Jason Statham, Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Reyes verra à la place les stars de l’action Dwayne Johnson et Jason Momoa s’affronter. Ce qui aboutira sûrement à ce dont sont faits les rêves de films d’action.

se déroule sans doute entre X rapide et Fast and Furious 11, Fast & Furious présente : Hobbs & Reyes est susceptible de reprendre suite à la X rapide scène de mi-crédits, qui retrouve Johnson dans le rôle de Luke Hobbs. Au cours de la courte séquence, Dante de Momoa dit à Hobbs qu’il est la prochaine cible de sa mission de vengeance mondiale contre ceux qui ont tué son père en 2011. Fast Five.

Johnson’s Rapide et furieux Le retour a été une surprise majeure après sa querelle très médiatisée avec Vin Diesel. L’acteur s’est depuis adressé aux réseaux sociaux pour parler de son retour en disant : « J’espère que vous portez vos vêtements de financement… HOBBS EST DE RETOUR. Et il vient de se faire lécher. Luke Hobbs sera de retour dans la franchise Fast & Furious. Vos réactions à travers le monde au retour de Hobbs en X rapide nous ont époustouflés. Le suivant Rapide furieux le film dans lequel vous verrez le légendaire homme de loi sera le film HOBBS qui servira de nouveau chapitre frais et mis en place pour FASTX : Partie II. L’été dernier, Vin et moi avons laissé tout le passé derrière nous. Nous dirigerons avec fraternité et détermination – et prendrons toujours soin de la franchise, des personnages et des FANS que nous aimons.







La franchise Fast & Furious se terminera en trois parties

Images universelles

La fin de la route commence dans X rapidela dixième sortie dans le Rapide furieux saga. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto (Vin Diesel) et sa famille affrontent l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté. Dans Fast Five, Dom et son équipage ont éliminé le chef de file de la drogue brésilien Hernan Reyes et ont décapité son empire sur un pont à Rio De Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante (Jason Momoa), a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.

Alors qu’il avait été précédemment révélé que le Rapide et furieux La franchise se terminerait par deux parties, Diesel a depuis déclaré qu’il y en aurait en fait trois, avec une dernière trilogie amenant la série principale à sa conclusion inévitablement explosive. Mais cela ne s’arrêtera pas là, Diesel a également révélé que plusieurs spin-offs sont actuellement en développement en disant : « J’ai commencé à développer le spin-off féminin… en 2017 avec d’autres spin-offs. Plus tôt je livrerai la finale, plus tôt je pourrai lancer tout les projets. Regardez combien de personnages et de grands talents il y a dans le film… Ces personnages sont attirants et nous devons en voir plus. »

X rapide est sorti en vidéo premium à la demande plus tôt ce mois-ci et devrait atterrir sur 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD en août.