Le titre du prochain épisode de Better Call Saul révélé

La série mettant en vedette Bob Odenkirk approche de sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que trois épisodes pour connaître le dénouement.

©IMDBLa série se terminera dans moins de trois semaines.

Trois épisodes de la fin, Tu ferais mieux d’appeler Saul a clairement indiqué qu’il n’y aurait aucun moyen que ce spin-off de Breaking Bad être descendu du piédestal des meilleures séries qui ont été vues dans l’histoire. L’aboutissement de son récit depuis son apparition en 2015 lui a même laissé l’espace pour jouer avec un épisode entièrement réalisé en noir et blanc axé uniquement sur le dénouement d’un bout de papier mais qui n’a été perçu que par les plus attentifs : celui du chauffeur de taxi qui a reconnu un Saul Bonman au Nebraska.

UN Tu ferais mieux d’appeler Saul Il ne lui reste plus que trois chapitres avant de dire au revoir pour toujours et de mettre fin à l’histoire créée par Vince Gilligan et Peter Gouldqui a une fois de plus démontré la capacité de narrateurs de ceux qui ont créé des personnages tels que Walter White et Jesse Pinkman. Avec peu de détails, semaine après semaine, des indices sont révélés sur ce qui va arriver dans le prochain chapitre et hier, une information très importante a été révélée pour l’épisode de mardi prochain.

Il a été officiellement annoncé quel sera le titre qui donne son nom au onzième épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul, qui sert également à confirmer – du moins ce serait la logique – que nous verrons deux personnages très attendus dans la série. Le chapitre arrivera lundi AMC aux États-Unis et un jour plus tard à Netflix pour le reste du monde, et sera intitulé « Breaking Bad » en allusion claire au nom de la série mère.

Qu’est-ce que ça veut dire? Tout indique que, finalement, nous verrons Bryan Cranston et Aaron Paul retour dans l’univers Vince Gilligan. Le neuvième épisode avait tout laissé prêt pour que ces personnages apparaissent, puisqu’après sa rupture avec Kim Wexler Nous voyons à Jimmy McGill complètement transformé en Saul Bonman assis dans le bureau mythique où il a été vu pour la première fois Breaking Bad.

+ L’autre indice qui confirme le retour de Walter White et Jesse Pinkman

En plus du titre du prochain épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saulil y a un autre détail qui sert à confirmer l’apparence des personnages joués par Bryan Cranston et Aaron Paul dans Breaking Bad. La première fois Bob Odenkerk apparaît dans Breaking Bad C’était dans la deuxième saison. Quel était le nom de l’épisode dans lequel il a fait ses débuts? « Tu ferais mieux d’appeler Saul ». Le chapitre en question était le huitième de la deuxième tranche et a été diffusé pour la première fois le 26 avril 2009.

