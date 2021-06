Le titre de WandaVision a été inspiré par BlacKkKlansman de Spike Lee

de Marvel WandaVision est devenu un énorme succès sur Disney +, prouvant que l’expérience du studio pour intégrer une ligne de contenu spécifique à la télévision à l’univers cinématographique Marvel plus large est fructueuse et rentable. Le spectacle s’est notamment penché sur la représentation de divers thèmes tels que la stabilité mentale, le chagrin et la dépression et a misé sur la métaphore en utilisant allégoriquement des « sitcoms » pour réfléchir sur la toile de fond des personnages et leurs émotions.

Le spectacle a servi à la fois d’histoire d’origine et de suivi et a permis à des personnages secondaires comme Scarlet Witch et Vision d’entrer dans le courant dominant des super-héros du MCU. Cependant, l’émission a également laissé des questions sans réponse, préparant probablement un avenir rempli de sorcellerie pour le MCU et l’apparition de Wanda dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Faisant la lumière sur les détails concernant la production et la conceptualisation de l’émission, l’équipe créative de Kevin Feige et WandaVision a répondu à certaines de ces questions dans une interview avec Pierre roulante. L’une de ces réponses a révélé de manière surprenante comment le titre WandaVision en tête de liste des autres noms potentiels pour l’émission. Le titre, qui ressemble à une simple fusion de deux personnages principaux de la série, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), est plus qu’il n’y paraît. Comme il s’avère, WandaVision est plus qu’un simple surnom.

Il y a eu une tonne de réflexion et de recherche sur la tradition des personnages qui ont été nécessaires pour créer le titre. Cependant, la plupart des sources qui ont inspiré la série ont été nommées directement d’après les personnages Wanda/Scarlet Witch et Vision. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, l’homme derrière le cerveau qui a conceptualisé l’ensemble de l’univers cinématographique Marvel tel que nous le connaissons a en fait adapté le nom de Spike Lee. NoirKkKlansman.

Kevin Feige s’est rendu compte que le Spike Lee Le titre du film a combiné les thèmes qu’il a explorés dans ce titre d’une manière subtile et accrocheuse et a décidé de nommer le spectacle dans un style différent. Dans l’interview, Feige a déclaré,

« Je ne voulais pas appeler l’émission Wanda and Vision ou The Scarlet Witch and Vision. J’étais à l’AFI [American Film Institute] déjeuner en 2018 et je me souviens avoir regardé le tableau où il répertoriait les 10 meilleurs films et vu BlacKkKlansman. Je me souviens d’avoir pensé : ‘Est-ce que c’est cool ? Ils ont juste mélangé ces deux mots ensemble et le public accepte cela comme un titre. Je remercie donc Spike Lee d’avoir fait BlacKkKlansman. Je sais que c’est la connexion la plus étrange qui soit, mais c’est comme ça que ça s’est produit. »

Si vous voyez Spike Lee NoirKkKlansman, le film se penche sur la montée du Ku Klux Klan et de ses membres diffusant une propagande raciste dans le pays ; alors qu’un policier noir, le premier à Détroit, tente de faire tomber leurs agendas tout en luttant contre le racisme dans son propre département.

Le film mettait en vedette John David Washington dans le rôle de Ron Stallworth, qui, avec l’aide de son partenaire blanc, le détective Philip, a infiltré le Ku Klux Klan et tenté de dénoncer le chapitre local de l’organisation. Le titre combine Noir (représentant l’implication d’un Noir dans l’enquête et les idéologies racistes contre les Noirs), KkK (une abréviation claire pour Ku Klux Klan), et Klansman (probablement une allusion à l’infiltration d’un Noir dans le Klan). Le titre était un simple surnom, mais a été subtilement conçu en réunissant ces trois noms en un seul.

De même, WandaVision n’est pas simplement intitulé d’après le nom des deux personnages titulaires. Le titre réunit en fait les deux noms. Si vous essayez de le théoriser d’une certaine manière, le titre peut faire un parallèle avec la façon dont Wanda décrit à Vision ce qu’il est alors que l’Hex s’effondre sur eux. Elle explique comment la vision fait partie de ses émotions.

Les noms conjoints indiquent comment cette fois, Wanda et Vision ne faisaient qu’un, Vision n’étant qu’un fragment du chagrin et de l’amour de Wanda. Fait intéressant, Tom Hiddleston a également expliqué comment la stylisation du titre de son prochain ensemble original Disney + dans le MCU, Loki a aussi une signification importante. Il a commenté comment les logos changeants indiquent les capacités de changement de forme de son personnage et comment cela pourrait prendre en compte les différentes réalités que la série explorerait.

Il est logique que Marvel ait eu une discussion sérieuse sur de WandaVision titre, étant donné que le spectacle avait un avantage émotionnel et psychologique majeur. Le concept de l’émission était unique en son genre et le studio aurait préféré lancer avec succès la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. WandaVision est disponible en streaming sur Disney + et il sera lié à Docteur Strange dans le multivers de la folie sortie prévue en 2022. Cette nouvelle provient de Rolling Stone.

