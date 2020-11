Le titre de travail de Doctor Strange 2 taquine un tourbillon de calamité cosmique

le Docteur Strange dans le multivers de la folie le titre provisoire a été révélé. Au moment d’écrire ces lignes, Benedict Cumberbatch est sur le tournage de Spider-Man 3 à Atlanta. De là, il se rendra au Royaume-Uni pour commencer à travailler sur le très attendu Docteur Strange suite. Marvel Studios a pu tranquillement se remettre au travail au cours des dernières semaines à Atlanta et dans d’autres régions, en utilisant des protocoles de sécurité stricts sur tous leurs projets. La crise de la santé publique a retardé de nombreux projets MCU, laissant 2020 absent de tout film ou émission de télévision Marvel.

Le titre provisoire de Docteur Strange dans le multivers de la folie est censément Stellar Vortex. Le titre fait allusion aux aspects cosmiques et mystiques de la suite, tout en ne révélant rien, car la plupart des titres de travail sont conçus pour éloigner les gens des plateaux de cinéma. 2016 Docteur Strange est allé sous le titre provisoire de Checkmate, tandis que Spider-Man 3 reprend la route de référence de Seinfeld avec Serenity Now. On ne sait pas quand Benedict Cumberbatch quittera Atlanta et se rendra au Royaume-Uni pour commencer à travailler sur Docteur Strange 2.

Pour les fans qui souhaitent obtenir plus d’informations sur Docteur Strange dans le multivers de la folie, le prochain WandaVision La série Disney + détiendra la clé. Disney et Marvel Studios viennent d’annoncer que l’émission sera présentée en première le 15 janvier 2021 et, selon le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, les fans de MCU voudront tout voir. Dans une récente interview, Feige a confirmé que WandaVision mettra directement en place les événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie, bien qu’il ne soit pas entré dans les détails, ce qui a conduit les fans inconditionnels de MCU à commencer à spéculer sur ce qui se passera sur grand écran.

On pense que Docteur Strange dans le multivers de la folie sera beaucoup plus sombre que la première tranche. Lorsque la suite a été annoncée pour la première fois, Benedict Cumberbatch a déclaré qu’il y avait « une torsion d’horreur qui va vraiment captiver les gens », bien que ce soit à ce moment-là que Scott Derrickson était toujours à bord pour diriger. Il a depuis quitté le projet pour des différences créatives avec Marvel Studios, avec Sam Raimi à bord pour prendre le relais. Quant à savoir si les aspects d’horreur collent ou non au nouveau script, nous devrons simplement attendre et voir.

Au moment d’écrire ces lignes, Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait toujours sortir en salles le 25 mars 2022. WandaVision va mettre les choses en place, mais au moment où la série se terminera, les fans de Marvel Cinematic Universe devront attendre plus d’un an pour voir comment tout cela se connecte au Dr Stephen Strange et à l’équipe. Le mois de mars 2022 pourrait finir par être retardé encore plus, selon le déroulement du reste de cette année, avec le début de 2021. Production Weekly a été le premier à faire un rapport sur le titre provisoire de Docteur Strange dans le multivers de la folie.

