Le titre de travail Acolyte et les détails de l’intrigue révèlent plus sur la nouvelle série Star Wars sur Disney +

Il y a plusieurs Guerres des étoiles émissions de télévision en préparation. L’un des projets, sinon le plus mystérieux, est Star Wars : L’Acolyte. Les gens maintenant que c’est réglé 200 ans avant La menace fantôme, le premier des préquelles. Cependant, des discussions ont eu lieu L’Acolyte sera la fin d’une ère différente, connue sous le nom de La Haute République. Récemment, des rumeurs de détails sur l’intrigue ont été publiées, ce qui pourrait être un indicateur de moments importants, ainsi qu’un titre de travail potentiel.

Un rapport d’Illuminerdi dit : « L’Acolyte examinera (comme théorisé) un point pivot clé de la Guerres des étoiles canon : comment l’âge de prospérité qu’était la Haute République est à nouveau tombé dans l’ombre du côté obscur. point dans le Guerres des étoiles chronologie. Les Jedi avaient vaincu leurs ennemis au combat, rendant le côté lumineux de la Force extrêmement puissant. Les Sith reviennent au pouvoir depuis que Dark Sideous, alias The Emperor, préparait la disparition des Jedi au début des préquelles. Cependant, les moyens et le moment où les Sith ont commencé à revenir sont inconnus. C’est quelque chose que la nouvelle série pourrait expliquer.

Le titre provisoire de L’Acolyte serait Le paradoxe. Les raisons possibles du nom n’ont pas été dévoilées, ce qui pourrait amener les fans à spéculer. Le nom officieux du principal protagoniste de la série est Aura. ‘Aura’ pourrait être un code pour un nom différent. Étant donné L’Acolytepériode inexplorée, le nom n’est peut-être pas très révélateur.

Alors que certains pourraient craindre que la série soit trop centrée sur l’histoire canonique, elle comportera apparemment des éléments autonomes. L’un des écrivains de Star Wars : La Haute RépubliqueLes livres et bandes dessinées de Cavan Scott, expliquaient comment L’Acolyte sera une histoire autonome.

Dans une interview avec le podcast de Comicbook Nation, Scott a déclaré: « Ce qui s’est passé, c’est que les gens étaient enthousiasmés par la Haute République alors que nous la créions, ce qui était formidable à voir, et il y a eu tous ces autres plans également, mais la bonne chose que Star Wars est si doué, c’est de prendre les « choses sur lesquelles on a travaillé ici. Cette chose a été travaillée ici, alors rassemblons-la … la Haute République en tant qu’ère dure très longtemps, parce que, vous savez, c’est cette période avant la chute des Jedi. Et donc, ça a été vraiment excitant de voir en quelque sorte d’autres fils de Star Wars arriver au fur et à mesure qu’ils ont été développés et, et de nous voir tous travailler ensemble pour allez-y pour ces derniers points. Mais oui, ça va être excitant, n’est-ce pas ? »

Fabrication pour L’Acolyte débutera en 2022. Au moment de la rédaction de cet article, la date de sortie de Disney+ n’est pas connue pour le moment. Avec la date de début de la production, il est probable que la série sortira en 2023 ou 2024. En attendant, les fans peuvent s’attendre à Le livre de Boba Fett, qui arrive en décembre.

