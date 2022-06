Le tireur d’horreur grotesque Scorn obtient une date de sortie, pas pour les âmes sensibles

pendant le Fête du jeu d’été 2022sur la vitrine Xbox de Bethesda et Microsoft, nous avons eu un nouveau regard sur l’étrange jeu de tir d’horreur mépris reçu on ne peut plus grotesque.

En plus de cela, le site Kickstarter a reçu une mise à jour. Dans le cadre des nouvelles images, le titre s’est enfin vu attribuer une date de sortie. Le jeu apparaîtra maintenant sur 21 octobre 2022 pour Xbox Series X/S et PC. Est-ce que ça va rester comme ça ? Ici vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce. Mais attention, ce n’est pas pour les âmes sensibles.

Donc Scorn apparaît après tout !

La communauté des joueurs attendait déjà la date de sortie finale, puisque le jeu était déjà annoncé en 2016 est devenu. Depuis, il a été reporté à plusieurs reprises. Le premier rendez-vous encore évoqué 2018mais comme on le sait, rien n’en est sorti.

Grâce à la nouvelle bande-annonce, nous avons à nouveau une impression du monde souterrain vivant et d’apparence organique dans lequel le protagoniste ne se trouve certainement pas volontairement.

Le cordon ombilical, qui veut d’abord être sectionné, et les décors apparemment grotesques font frissonner même les inconditionnels de l’horreur. Certains endroits rappellent un peu cela franchise extraterrestremais avec les images dérangeantes ça pourrait être différent sources d’inspiration ont servi.

Le jeu semble être moins un jeu de tir à part entière et plus une aventure du point de vue de la première personne avec des intermèdes de tir. Après tout, il y en a quelques-uns ici et là de manière plus détendue résoudre des énigmesau fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire.

Et pourtant, le jeu d’Ebb Software apporte avec lui quelques armes remarquables qui, entre autres, mènent une vie saine. Un visage rare qui donne envie de plus !

Êtes-vous à bord ou est-ce trop absurde pour vous ? Donnez votre avis dans les commentaires et discutez avec nous !

Soit dit en passant, tous les fans de Xbox ont des raisons de se réjouir, car le jeu sortira le Jour de sortie dans Xbox Game Pass pour PC. Et le jeu se fera également via Vapeur libérée. Si vous n’avez pas Xbox Game Pass, vous payez 40 euros pour le titre.