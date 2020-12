"Le tireur d’élite"-Trailer: Liam Neeson contre le cartel de la drogue mexicain

Liam Neeson est synonyme d’action sans compromis. Le natif d’Irlande du Nord le prouve également dans le thriller « The Marksman ». La première bande-annonce montre Neeson comme un éleveur combattant à lui seul un cartel de la drogue mexicain.

Tirs, poursuites et dictons sympas: Liam Neeson prouve dans le clip « The Marksman » qu’il peut facilement gérer des rôles d’action même à la fin de la soixantaine.

Liam Neeson en mission de sauvetage sanglante

L’objectif du thriller d’action est l’éleveur Jim Hanson (Liam Neeon). L’ex-marin vit dans une zone frontalière éloignée, où il se bat quotidiennement pour garder son ranch. Il ne se soucie que de ses affaires jusqu’à ce que la migrante Rosa et son fils Miguel lui demandent de l’aide.

Les deux sont poursuivis par un cartel de la drogue mexicain dirigé par l’infâme assassin Mauricio. Rosa meurt dans une fusillade et exprime un dernier souhait à l’avance: Hanson devrait amener son fils à ses proches à Chicago. Il accepte à contrecœur. Poursuivis par les tueurs, Hanson et Miguel s’approchent. La situation est rendue plus difficile par le fait que la fille de Hanson est policier.

D’autres thrillers d’action sont en préparation

Liam Neeson a encore quelques films en préparation. Il tourne actuellement « The Ice Road », puis les décors de « Memory » et « Charlie Johnson in the Flames » – tous les trois sont des thrillers d’action. « Marlowe » promet un peu de variété, dans laquelle Neeson joue le détective privé emblématique du même nom, qui a déjà été joué par la légende hollywoodienne Humphrey Bogart.