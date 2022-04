Le tireur de dinosaures Instinct passe à Unreal Engine 5 et a l’air assez bon pour manger

Le jeu dino « Instinction » (à ne pas confondre avec Deuxième extinction) devait à l’origine utiliser le Moteur irréel 4 à développer. Mais maintenant, les fabricants se tournent vers le successeur du cadre graphique, le Moteur irréel 5. Le premier regard sur les graphismes ressemble à un véritable point culminant.

Instinct est actuellement développé avec Unreal Engine 5

Qu’est-ce que l’instinct ? « L’instinct » devrait être un Action Aventure fera battre plus vite le cœur de tous les fans de dinosaures. Suivant Des éléments de survie, d’exploration et d’énigmes sont également disponibles en combat dans le centre. Apparemment, nous allons quelque part où il y a des dinosaures et la plupart d’entre eux veulent nous attaquer. Le jeu se joue dans la première bande-annonce du point de vue de la première personne.

Découvrez la bande-annonce d’octobre 2021 Instinction :

Ressemble à la surbrillance graphique : Même si une telle bande-annonce souvent plus la vision et l’objectif que le produit fini « Instinction » semble déjà extrêmement prometteur ici. En particulier le Les graphismes sont impressionnants. Developer studio promet également l’utilisation de Ray tracing (non activé dans la bande-annonce) et DLSS de Nvidia.

Encore mieux grâce à Unreal Engine 5 : Les créateurs du jeu de dinosaures « Instinction » ont maintenant annoncé qu’avec leur jeu passer d’Unreal Engine 4 à UE5. Cela devrait donner à l’ensemble encore plus d’options et un look encore plus impressionnant Mademoiselle. Ici tu peux première vue capture:

Que voir Comme on peut le voir dans la description de la vidéo, il est ce n’est pas une question de gameplay de « Instinct », mais à propos d’un Showcase présentant le mode appareil photo cibler. Il suivra probablement dans un futur proche beaucoup pluscomme le promettent les développeurs sur Twitter :

5. Nous modélisons et animons également un tout nouvel ensemble de dinosaures pour notre tranche verticale, chaque dinosaure d’Instinction sera modélisé et animé à partir de zéro et unique uniquement à Instinction, nous partagerons également les progrès de ces nouveaux dinosaures . – Jeu d’instinct (@InstinctGame) 28 mars 2022

