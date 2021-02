Le tireur annulé de manière controversée Six Days in Fallujah revient cette année

Voici une annonce que nous ne nous attendions jamais à recevoir dans notre boîte de réception. Six Days in Fallujah, le jeu de tir tactique anciennement annulé qui faisait l’objet de controverses en 2009, a été ressuscité par Highwire Games pour une sortie à la fin de cette année. Le développement est dirigé par une équipe de vétérans de l’industrie qui comprend le concepteur principal de Destiny et Halo: Combat évolué Jaime Griesemer ainsi que le compositeur Marty O’Donnell. Découvrez à quoi ressemble Six jours à Falloujah 12 ans plus tard dans la bande-annonce ci-dessus.

Ce renouveau inattendu est un « tout nouveau jeu » raconté à la première personne, visant à recréer « les histoires vraies de Marines, de soldats et de civils irakiens qui ont combattu Al-Qaïda lors de la bataille urbaine la plus difficile depuis 1968 ». Vous prendrez le contrôle d’une escouade confrontée à des affrontements de combat réels, qui ont été constitués à la suite de plus de 100 entretiens avec ceux qui étaient présents lors de la deuxième bataille de Fallujah. Un communiqué de presse se lit comme suit: « Le jeu donne à ces histoires une voix à travers le gameplay et les récits à la première personne capturés dans des séquences d’entrevues documentaires originales. Six Days in Fallujah vise à être le tireur militaire le plus authentique à ce jour et à raconter ces histoires militaires et civiles avec le l’intégrité qu’ils méritent. «

Lors de son annulation en 2009, Six Days in Fallujah a été critiqué pour avoir tenté de sortir trop près des événements réels sur lesquels il était basé. En réponse, l’ancien sergent de marine Eddie Garcia, qui a été blessé lors de la bataille de Falloujah, a déclaré: « Parfois, la seule façon de comprendre ce qui est vrai est de faire l’expérience de la réalité par vous-même. La guerre est remplie d’incertitudes et de choix difficiles qui ne peuvent être compris. en regardant quelqu’un sur un écran de télévision ou de cinéma, faites ces choix à votre place. Les jeux vidéo peuvent nous aider tous à comprendre les événements du monde réel comme d’autres médias ne le peuvent pas. «

Le PDG de Victura, Peter Tamte, ajoute: « Il est difficile de comprendre à quoi ressemble réellement le combat à travers de fausses personnes faisant de fausses choses dans de faux endroits. Cette génération a fait preuve de sacrifice et de courage en Irak aussi remarquables que n’importe quel autre dans l’histoire. Et maintenant, ils offrent le reste de nous une nouvelle façon de comprendre l’un des événements les plus importants de notre siècle. Il est temps de remettre en question les stéréotypes dépassés sur ce que peuvent être les jeux vidéo. «

Plus d’informations et des images de Six jours à Fallujah seront bientôt partagées. Est-ce un titre auquel vous vous attendiez déjà pour faire un retour? Partagez vos réflexions sur ce que vous avez vu dans les commentaires ci-dessous.