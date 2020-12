Le tireur absurde de l’arène Dinky Dungeon fait son entrée dans l’équipe le 15 décembre

Le développeur solo indépendant Naisu a annoncé la date de sortie de Donjon Dinky. Le jeu sera lancé sur PC via Steam demain.

Donjon Dinky est un FPS 3D dans un décor d’arène. Le jeu a intentionnellement un style «laid», qui est charmant en même temps. Les joueurs sont chargés de tout détruire à vue ou d’accomplir des missions assignées, selon le niveau.

Le scénario principal concerne le joueur qui décide de démarrer une entreprise de donjon avec son grand-père. Ensemble, ils piègent des créatures maléfiques pour protéger leur ville. Au début de chaque niveau, le grand-père attribuera au joueur diverses tâches à accomplir.

Donjon Dinky contient 17 niveaux à combattre. Le joueur a une progression de personnage, de nouvelles armes à obtenir et des quêtes à accepter. Les ennemis vont des géants, des géants, des minotaures, des squelettes, des trolls, des gobelins, des bandits, des faucons, des slimes, des seigneurs de liche, et plus encore. À la fin des niveaux, des combats de boss difficiles. Les ennemis ont tous des compétences et des conceptions uniques.

Dinky Dungeon est un jeu étrange et amusant dans lequel vous gérerez une petite entreprise de donjon familial avec votre papy bizarre. J’enregistre toujours tous les sons par moi-même avec mon chat! #Jeux indie #indiegaming #screenshotsaturday Bientôt sur Steam! Https: //t.co/wkN04RB3qe pic.twitter.com/BleaGZsQy5 – NAISU (@GamesNAISU) 4 septembre 2020

Les quêtes de grand-père vont de diverses tâches. Les joueurs peuvent être invités à détruire 30 gobelins, à démonter des pièges, à protéger une cargaison de caisses, à résoudre des énigmes, à tuer des boss, à vaincre des déesses ou à détruire une quête ennemie. Répondre aux demandes du grand-père gagnera les points d’expérience du joueur utilisés pour passer au niveau supérieur. Pendant que les quêtes sont en cours, le joueur contribue lentement à améliorer son petit donjon.

Les joueurs qui terminent l’histoire principale peuvent essayer de grimper au sommet des classements. Le jeu comprend des succès Steam, mais ils ne sont pas répertoriés sur la page Steam pour le moment.

Le jeu n’aura pas d’audio parlé. Seize langues sont prises en charge dans l’interface et les sous-titres. Ils comprennent l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, etc.

Donjon Dinky n’est prévu que pour une version Steam, similaire aux autres jeux de Naisu. Aucun port de console n’est attendu pour le moment.

Naisu a expliqué sa décision de libérer Donjon Dinky en tant que jeu complet:

J’ai décidé de développer complètement Dinky Dungeon après avoir montré un prototype sur reddit il y a 2 mois qui a obtenu environ 600 votes positifs. Écoutez attentivement le son: tous les effets ont été créés par moi et enregistrés avec mon propre téléphone!

Les versions précédentes de Naisu incluent Volleyball Chibi, Mokoko, Défense de type, et une variété de jeux de puzzle.

Donjon Dinky sera lancé sur PC via Steam le 15 décembre.