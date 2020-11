Le time-lapse de la comète ISON par la NASA montre qu’il se dirige vers le Soleil, avant qu’il ne se disloque en 2013

Tendance FP13 nov.2020 15:31:38 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a publié un time-lapse de la comète ISON se dirigeant vers le Soleil. La vidéo a été réalisée à l’aide d’images capturées et envoyées à l’agence spatiale par le télescope spatial Hubble en 2013, quelques jours à peine avant sa fin.

Le petit clip publié par la NASA sur le compte Twitter officiel du télescope Hubble présentait la comète se déplaçant contre les étoiles à grande vitesse. Selon l’agence spatiale, lorsque ces images ont été capturées, en mai 2013, ISON se dirigeait vers le Soleil à plus de 77 000 kilomètres par heure.

Le tweet a été partagé pour donner un clin d’œil au sort malheureux de ISON lorsqu’il s’est «éclaté» en passant devant le Soleil en novembre 2013.

La comète ISON a été découverte en septembre 2012 et a depuis attiré une énorme fanfare. La raison de sa popularité était que les scientifiques l’avaient vu se déplacer vers le Soleil et s’attendaient à ce que la déjà grosse comète devienne encore plus grande lors de son approche la plus proche du Soleil.

#HubbleClassic Cette séquence d’images accélérées de Hubble montre la comète ISON se déplaçant sur fond d’étoiles en mai 2013, alors qu’elle se dirigeait vers le Soleil à 48 000 miles par heure. La comète s’est éclatée en passant près du Soleil en novembre de cette année-là: https://t.co/whlpqKYLW8 pic.twitter.com/RLA6wAqCOH – Hubble (@NASAHubble) 10 novembre 2020

Cependant, faisant dérailler l’opinion populaire, la comète glacée n’a pas pu supporter d’être aussi proche du Soleil et s’est effondrée.

Selon la NASA, ISON avait une queue qui était 20 fois plus large que la pleine Lune et sa tête était si brillante qu’elle aurait pu être vue dans «l’œil d’avant l’aube à l’œil nu». Les scientifiques pensaient que le 28 novembre 2013, lorsque ISON approcherait du périhélie, il accumulerait de la chaleur solaire et deviendrait encore plus magnifique.

Karl Battams de la campagne d’observation de la comète ISON de la NASA a déclaré que plus de 32000 personnes s’étaient jointes à lui et à d’autres scientifiques lors d’un Hangout Google Plus pour suivre en direct la transformation d’ISON. Cependant, alors que la comète s’approchait du Soleil, elle ne s’éclaira que pour disparaître.

Plusieurs caméras à bord du Solar Dynamics Observatory enregistraient le voyage d’ISON, mais tout à coup, rien n’était capturé. Les scientifiques pensent que la comète s’est désintégrée lors de son approche et que les restes de la comète s’estompant sont devenus trop petits pour être capturés par les caméras.

ISON témoigne donc d’un spécimen unique dans l’histoire de l’astronomie des comètes.

