Le tigre de Mike Tyson dormait dans sa chambre avec lui

Mike Tyson est célèbre pour avoir possédé une gamme d’articles extravagants. Ces articles comprenaient plusieurs tigres, dont un qu’il possédait depuis plus d’une décennie.

Il a développé un lien étroit avec le Kenya, l’un des tigres, avant de devoir finalement céder. En fait, les deux étaient si inséparables qu’il l’a laissé dormir dans sa chambre avec lui.

Mike Tyson avait plusieurs tigres de compagnie

Mike Tyson pose avec son tigre blanc lors d’une interview à son domicile. | The Ring Magazine via Getty Images

Tyson a élevé ses tigres comme des petits, les ayant ordonnés alors qu’il purgeait une peine de prison. Il a parlé de l’achat lors d’un entretien avec GQ.

«À un moment donné, j’avais un tigre de compagnie», a déclaré Tyson. «Son nom était Kenya. Et elle pesait environ 550 livres.

Tyson a obtenu les tigres d’un de ses amis qui importait des voitures. L’ami envisageait d’échanger des voitures contre des animaux exotiques et a réussi à convaincre Tyson d’en acheter quelques-uns pour lui-même, selon Insider.

«J’ai dit:« Pourquoi ne m’en commandez-vous pas un couple, je vais sortir dans quelques mois »», se souvient Tyson. «J’étais en prison. Et donc, quand je suis sorti, que je suis rentré à la maison, j’ai eu deux petits. »

Le tigre de Mike Tyson a dormi dans sa chambre avec lui

Tyson avait un amour profond pour ses tigres, en particulier le Kenya. Il a passé beaucoup de temps avec elle et lui a permis d’entrer dans sa grande maison. Aussi fou que cela puisse paraître, il la laissa même dormir dans sa chambre avec lui.

«J’avais une grande affection pour elle», a déclaré Tyson à GQ. «Je l’ai gardée, j’ai couché avec elle. Je l’ai gardée dans ma chambre. Elle est restée avec moi. Je l’ai eue pendant probablement 16 ans.

Mike Tyson a dû donner son tigre

Finalement, Tyson a dû abandonner le Kenya parce qu’elle commençait à avoir des problèmes de santé liés à la vieillesse. De plus, elle avait gravement blessé une femme qui avait pénétré dans sa propriété.

«C’était un monstre énorme», a déclaré Tyson à GQ. «Vous ne pouvez pas imaginer sa taille. Elle est devenue trop vieille et j’ai dû me débarrasser d’elle. Ses yeux et sa hanche sont devenus mauvais. Et en plus, elle a arraché le bras de quelqu’un.

Son tigre a mordu un voisin

Pour la plupart, les tigres de Tyson n’ont pas causé beaucoup de problèmes. Cependant, les choses ont changé lorsque le Kenya a attaché un voisin qui a pénétré dans la propriété de Tyson. Le voisin voulait jouer avec le Kenya, mais le tigre n’était pas amical envers les étrangers.

«Quelqu’un a sauté par-dessus ma clôture où se trouvait mon tigre et… a commencé à jouer avec le tigre», a déclaré Tyson. «Le tigre ne connaissait pas la dame, il y a donc eu un grave accident.

Son voisin a d’abord tenté de le poursuivre pour l’incident, mais Tyson n’était pas en faute puisqu’elle avait pénétré dans sa propriété. Quoi qu’il en soit, Tyson a donné à la femme une grosse somme d’argent après avoir vu les dommages que le Kenya lui avait causés.

«Écoute, quand j’ai vu ce que le tigre lui a fait… J’avais beaucoup d’argent à l’époque, alors je lui ai donné 250 000 €, peu importe ce que c’était, parce qu’elle était juste f …», dit Tyson.