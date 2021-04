Le tiers de la banquise antarctique risque de s’effondrer en raison du réchauffement climatique

12 avr.2021 10:14:05 IST

Selon une étude, plus d’un tiers de la banquise de l’Antarctique risque de s’effondrer dans la mer si les températures mondiales atteignent quatre degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. La recherche, publiée dans le Journal des lettres de recherche géophysique, a constaté que 34 pour cent de la superficie de toutes les plates-formes de glace de l’Antarctique – environ un demi-million de kilomètres carrés – y compris 67 pour cent de la surface de la plate-forme de glace sur la péninsule antarctique, risqueraient de se déstabiliser dans un tel scénario de réchauffement. L’équipe a également identifié Larsen C – la plus grande plate-forme de glace restante de la péninsule, qui s’est divisée pour former l’énorme iceberg A68 en 2017 – comme l’une des quatre plates-formes de glace qui seraient particulièrement menacées dans un climat plus chaud.

«Les plates-formes de glace sont des tampons importants qui empêchent les glaciers terrestres de s’écouler librement dans l’océan et de contribuer à l’élévation du niveau de la mer», a déclaré Ella Gilbert de l’Université de Reading au Royaume-Uni.

« Quand ils s’effondrent, c’est comme si un bouchon géant était retiré d’une bouteille, permettant à des quantités d’eau inimaginables des glaciers de se déverser dans la mer », a déclaré Mme Gilbert.

Les chercheurs ont noté que limiter l’augmentation de la température à deux degrés Celsius plutôt qu’à quatre degrés Celsius réduirait de moitié la zone à risque et éviterait potentiellement une élévation significative du niveau de la mer.

Ils ont noté que lorsque la glace fondue s’accumule à la surface des plates-formes de glace, elle peut les faire se fracturer et s’effondrer de façon spectaculaire.

Des recherches antérieures ont donné aux scientifiques une vue d’ensemble en termes de prévision du déclin de la banquise antarctique.

Cependant, la nouvelle étude utilise les dernières techniques de modélisation pour compléter les détails les plus fins et fournir des projections plus précises.

« Les résultats soulignent l’importance de limiter les augmentations de la température mondiale comme indiqué dans l’Accord de Paris si nous voulons éviter les pires conséquences du changement climatique, y compris l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Mme Gilbert.

L’étude a utilisé une modélisation du climat régional à haute résolution de pointe pour prédire plus en détail qu’auparavant l’impact de l’augmentation de la fonte et du ruissellement de l’eau sur la stabilité de la banquise.

L’équipe a déclaré que la vulnérabilité de la banquise due à ce processus de fracturation était prévue dans des scénarios de réchauffement planétaire de 1,5, 2 et 4 degrés Celsius, qui sont tous possibles ce siècle.

Les plates-formes de glace sont des plates-formes flottantes permanentes de glace attachées à des zones du littoral et se forment là où les glaciers qui s’écoulent de la terre rencontrent la mer, ont-ils déclaré.

Les chercheurs ont identifié les plates-formes de glace de Larsen C, Shackleton, Pine Island et Wilkins comme les plus à risque sous quatre degrés Celsius de réchauffement, en raison de leur géographie et du ruissellement important prévu dans ces zones.

« Si les températures continuent d’augmenter au rythme actuel, nous pourrions perdre davantage de plates-formes de glace antarctique dans les décennies à venir », a ajouté Mme Gilbert.

