Le tie-dye devient le phénomène de quarantaine

L’imprimé tie-dye a été consolidé pendant la quarantaine en tant que phénomène de mode. Sauvé dans les années 70, une époque où le mouvement hippie était en plein essor, l’imprimé a pris un sens antagoniste à la liberté de «paix et d’amour» d’autrefois et est devenu les vêtements de ceux qui étaient «piégés» à l’intérieur de la maison.

Parce que c’est facile à faire, c’est devenu un passe-temps pour beaucoup de gens – il y avait même ceux qui gagnaient de l’argent en vendant des t-shirts personnalisés. Le tie-dye a tellement explosé que Larissa Manoela, par exemple, a «habillé» son lit tie-dye, Maisa Silva a fait du maquillage tie-dye, Preta Gil a peint ses ongles dans l’ambiance tie-dye et même des marques ont créé des collections de cosmétiques inspirés …

Devine quoi? Pas de tie-dye. Comme moi, vous n’avez même pas eu à quitter la maison pour savoir que tout le monde l’utilise. Un rapide coup d’œil sur le profil Instagram d’un ami, d’une personne célèbre, d’un influenceur ou de boutiques en ligne suffisait pour voir plusieurs personnes suivre la tendance des couleurs fanées.

Selon le styliste personnel Marlon Portugal, l’impression a une origine orientale et est datée du 6ème siècle, mais sa vulgarisation s’est produite même avec l’utilisation de hippies américains, qui ont même fait du tie-dye associé au mouvement. Des années plus tard, en 1990, l’imprimé a été revisité. »Des gens plus modernes l’ont pris à cause des couleurs. Et les années 90 reviennent. Pas tout à fait comme ça, mais les gens revisitent le passé pour créer le courant. Il y a aussi le mouvement pour avoir plus d’identité, pour avoir une. Les gens veulent avoir des choses exclusives, dire qu’ils l’ont fait. Alors, ils vont dans les friperies, achètent des choses, remboursent, pour avoir quelque chose d’unique ou pour dire qu’elle l’a fait. Et en tie-dye c’est possible », explique le professionnel de la mode dans une interview avec Terra.

Une autre thèse utilisée pour expliquer le phénomène que le motif est devenu ici au Brésil est l’entrée emblématique de Manu Gavassi dans Big Brother Brasil 20. Dans l’édition de cette année, le chanteur est arrivé en réalité vêtu d’une chemise tie-dye et, entre autres, , est devenu un symbole de mode au sein du programme. «Ici au Brésil, nous avons la télévision comme principale référence mode. Nous sommes très limités. La plupart des gens n’ont pas accès à d’autres influences des magazines, des livres et même d’Internet. À l’extérieur du pays, les gens portaient déjà du tie-dye avant Manu Gavassi à cause du street style, l’idée de mélanger une pièce chic avec quelque chose du quotidien. Un saut avec un sweat-shirt. Mais je n’ai aucun doute qu’il a exercé une certaine influence, qui s’est consolidée dans la quarantaine, avec la possibilité pour les gens de créer », ajoute l’expert.

Le motif est facile à reproduire et ne nécessite pas de compétences manuelles telles que le tricot ou le crochet. Pas étonnant que l’étudiante Manuela Queiroz, à peine 12 ans, se soit réunie avec un ami et ait créé un profil Instagram, 10colada_colorida_, pour vendre des t-shirts tie-dye à des amis et connaissances à Salvador. Le duo a vendu plus de 40 t-shirts, avec des prix variant entre 40 R € et 45 R € selon le modèle (marbré ou escargot).

«Nous achetons les t-shirts, les clients choisissent les couleurs et le motif de l’impression, et en une semaine, nous livrons à domicile. Les familles ont soutenu l’idée, même si elles doutaient de l’accouchement. Mais je pense que faire les T-shirts était vraiment cool parce que nous vivons de nouvelles expériences, créons notre propre passe-temps et c’est une distraction de ne pas être connecté uniquement sur le téléphone portable », explique le jeune entrepreneur.

À Campinas, à l’intérieur de São Paulo, la boutique Petit Croqui a investi dans l’impression de la collection hiver du magasin pour enfants. Le succès a été si grand que la marque a dû demander un remplacement et a également créé des ensembles pour que mère et fille s’habillent dans le même modèle. «Avec l’arrivée des vacances de juillet, nous avons réalisé le besoin d’avoir plus d’options à cause de la demande», détaille Joana Silva, partenaire propriétaire de la boutique multimarque.

Pour le maquilleur professionnel Taise Pimentel, les masques de protection contre le coronavirus ont peut-être été l’un des principaux facteurs de migration du tie-dye de la chemise à la marque. «Nous ne pouvons pas nous inspirer beaucoup du rouge à lèvres, du blush, car ils n’apparaissent pas. Par conséquent, les graphiques décrits et les ombres colorées sont venus avec une grande force. Les ombres tie-dye ne sont rien de plus que des nuances colorées dans des tons pastels ou des nuances plus fortes qui sont mélangées pour donner plus de visibilité au look. La quarantaine a amené les gens à regarder des tutoriels et à relever des défis sur TikTok, ce qui a contribué à propager la tendance », explique-t-il.

Avant la pandémie, le phénomène des couleurs dans le maquillage en était déjà à ses balbutiements en raison des références du maquillage rétro. «Cela vient des années 1990 et 1980. Dans les années 1970, les gens avaient plus de bonnes vibrations, ils utilisaient des couleurs pour faire des peintures corporelles avec des formes de fleurs. Mais le tie-dye dans le maquillage apporte un renouveau au marché du maquillage, qui est très saturé », dit-il.

Taise estime que les influenceurs numériques ont collaboré pour que les marques nationales apportent plus de nouvelles en termes de qualité des produits et de diversité de couleurs. «Les blogueurs ont beaucoup parlé des produits venus de l’étranger. Le marché brésilien étudie, intègre les tendances et les allie aux blogueurs pour que les gens aient accès à l’information et au produit. C’est pourquoi nous avons assisté à une très forte croissance, car les technologies sont plus accessibles », se défend la maquilleuse.