Le Tianwen-1 chinois lors de la dernière étape de son voyage: a parcouru plus de 400 millions de km, devrait entrer sur l’orbite de Mars le mois prochain

Press Trust of France04 janv.2021 17:56:34 IST

La première mission d’exploration de Mars en Chine, Tianwen-1, a parcouru plus de 400 millions de km dimanche matin et devrait entrer en orbite sur Mars le mois prochain, a annoncé l’agence spatiale du pays. Jusqu’à présent, la sonde de Mars avait volé dans l’espace pendant 163 jours. Il était à environ 130 millions de km de la Terre et à environ 8,3 millions de km de Mars, selon la China National Space Administration (CNSA). Selon le CNSA, la sonde fonctionne de manière stable et devrait ralentir avant d’entrer en orbite sur Mars dans plus d’un mois et de se préparer à atterrir sur la planète rouge.

Depuis son lancement le 23 juillet 2020, la sonde Mars a capturé une image montrant à la fois la Terre et la Lune, ainsi que plusieurs selfies. La sonde Tianwen-1, pesant environ cinq tonnes, se compose d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover.

Il est conçu pour terminer l’orbite, l’atterrissage et l’errance en une seule mission. Après être entré en orbite sur Mars, il passera deux à trois mois à arpenter les sites d’atterrissage potentiels, à l’aide d’une caméra haute résolution pour se préparer à l’atterrissage en mai.

Après l’atterrissage, le rover sera libéré pour mener une exploration scientifique avec une durée de vie prévue d’au moins 90 jours martiens (environ trois mois sur Terre), et l’orbiteur, avec une durée de vie nominale d’un an martien (environ 687 jours sur Terre). , relayera les communications pour le rover tout en effectuant sa propre détection scientifique, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Tianwen-1 signifie Questions au Ciel et provient d’un poème écrit par Qu Yuan (environ 340-278 av.J.-C.), l’un des poètes bien connus de la Chine ancienne. Les États-Unis, la Russie, l’France et l’UE ont jusqu’à présent réussi à envoyer des missions sur Mars considérées comme la mission spatiale la plus complexe.

L’France est devenue le premier pays asiatique à avoir lancé avec succès sa mission orbitrice sur Mars Mangalyaan qui est entrée sur l’orbite de la planète rouge en 2014. L’France est également devenue le premier pays à être entré sur l’orbite martienne lors de sa première tentative.

