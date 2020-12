Le thriller psychologique sombre Martha est mort confirmé pour PlayStation 5 en 2021

Wired Production et LKA ont annoncé précédemment le lancement de Martha est morte sur PC et le Xbox famille d’appareils. Maintenant, l’équipe a annoncé que le jeu sera lancé le PlayStation 5 en 2021.

Martha est morte est un thriller psychologique sombre qui se déroule dans la perspective à la première personne. Le titre combine des lieux du monde réel avec des liens vers des événements historiques, des superstitions, des contes populaires et un stress psychologique profond. Le jeu se déroule dans les profondeurs de la campagne italienne alors que les forces alliées et de l’Axe sont en pleine guerre en 1944.

Sur les rives d’un lac voisin se trouve le corps d’une jeune femme nommée Martha. Sa sœur jumelle est celle qui découvre sa dépouille. Sa sœur jumelle doit découvrir ce qui se passe réellement pendant que la guerre se cache plus près de chez elle.

LKA a récemment publié la bande-annonce «Remembrance» pour le jeu, dont l’âge est limité en raison du contenu. Il a fait ses débuts lors des Golden Joystick Awards.

En ce qui concerne le jeu, le développeur déclare qu’il s’agit d’un jeu qui fusionne la puissance des PC et des consoles de nouvelle génération. L’entreprise a tiré les leçons du développement de The Town of Light pour créer Martha est morte.

Le titre a été créé avec l’Unreal Engine 4 pour créer une expérience visuelle impressionnante. Le développeur déclare également que le titre a été cofinancé par le programme Creative Europe Media de l’Union européenne.

Leo Zullo, directeur général, Productions filaires, déclaré:

Maintenant, les joueurs ont entre les mains des consoles de nouvelle génération, c’est passionnant à regarder Martha est morte prennent forme à la fois sur PlayStation et sur la famille d’appareils Xbox. Le jeu s’appuie sur le style de récits profonds et multicouches du développeur LKA et a toujours été conçu pour être une version multiplateforme qui soulève les attentes de ce qui peut être réalisé par un studio indépendant sur du matériel et un PC de nouvelle génération.

Ceux qui souhaitent suivre le développement du jeu peuvent le mettre en liste sur Steam dès maintenant pour recevoir des notifications sur les annonces de nouvelles ou suivre le développeur sur Twitter ou Twitch.

Images et vidéos supplémentaires de Martha est morte sont également disponibles sur Steam et sur la chaîne YouTube du développeur.

Martha est morte devrait être lancé sur PC, PlayStation 4 et 5 et la famille d’appareils Xbox en 2021.