Le thriller pour adolescents Netflix parfait pour ce week-end

NETFLIX

Un film allemand qui combine le meilleur d’Elite et de Stranger Things. Passez en revue ici sa bande-annonce, son synopsis et toutes les raisons pour lesquelles vous devriez l’ajouter à votre liste.

©NetflixThe Privilege, le nouveau thriller pour adolescents.

Chaque semaine, un nouvel ajout au catalogue de Netflix apparaît comme la meilleure alternative pour profiter du week-end. Et bien que beaucoup d’entre eux aient à voir avec des méga productions qui mènent les tendances, d’autres sont cachés parmi les propositions de la plateforme et sont un peu plus difficiles à trouver. Si vous êtes à la recherche d’un thriller captivant du début à la fin, nous avons ici le film parfait à vous recommander.

Le N rouge sait très bien ce que ses utilisateurs apprécient. Alors ils ont remarqué Élite, une série qui met un groupe d’adolescents au milieu d’un événement mystérieux dans lequel tous ses protagonistes sont impliqués dans une enquête. En ce sens, un film allemand qui mêle le monde de la jeunesse à la terreur et aux situations glaçantes, se présente comme l’un des plus marquants de la semaine dernière.

Est intitulé Le privilège et cela commence lorsqu’un adolescent riche et ses amis d’une école privée qui est – justement – élitiste, découvrent une sombre conspiration. Pendant ce temps, ils doivent enquêter sur une série d’événements surnaturels étranges qui les dérangent constamment. Pourquoi devriez-vous le voir? La première raison est claire : il s’agit d’une proposition venant du même pays de Foncéun succès de la plateforme.

C’est que ce film est une production allemand élaboré sous la direction de Félix Fuchssteiner et Katharina Schode et le scénario de Sebastian Niemann et Eckhard Vollmar. Ils jouent également dans les rôles principaux MAx Schimmelpfenning, Lea van Acken, Tijan Marei, Milena Tscharntke et Lise Risom Olsen, entre autres. Ils se réunissent tous pour réaliser une histoire pleine de traumatismes paranormaux.

Et ce n’est pas pour rien : la vie du protagoniste et de sa sœur prend une tournure inattendue lorsqu’ils doivent rester seuls dans leur maison et qu’une étrange présence les attaque, les obligeant à trouver un moyen de s’échapper. Tous ces condiments ont conduit le thriller à être comparé à d’autres succès de Netflix dans le meilleur style. Élite ou choses étranges, fiction qui vient d’annoncer la date de diffusion de sa prochaine saison. Épingle de sûreté!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂