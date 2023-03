Le THRILLER NETFLIX le plus regardé en ce moment

NETFLIX

Netflix a dans son catalogue un film de moins de deux heures qui vous captivera complètement. Découvrez de quoi il s’agit, qui agit et pourquoi il est le plus choisi.

© IMDbLe thriller le plus regardé sur Netflix en ce moment.

Semaine par semaine, le catalogue de Netflix Il propose de nouvelles séries et films qui attirent pleinement les utilisateurs. Malgré le fait que les contenus d’horreur, de drame, de romance ou de comédie tendent à prévaloir dans le classement des plus reproduits, à de nombreuses reprises les longs métrages de le suspense Ils parviennent à se positionner comme les favoris du public.

A cette occasion, le tour a été une production en hindi qui est déjà classée comme Film thriller le plus regardé en ce moment sur Netflix. Il s’agit de vol de voleursune fiction de 1 heure et 50 minutes qui était dirigé par ajay singh. Alors qu’il s’agit de la deuxième cassette dans le monde avec le plus d’heures de reproduction, en Amérique latine, c’est actuellement la plus regardée.

Synopsis de Flight of Thieves :

Chor Nikal Ke Bhaga, comme il est intitulé à l’origine, suit une hôtesse de l’air qui entreprend une mission dangereuse avec son petit ami et partenaire commercial. Pour sauver une dette et se débarrasser d’un usurier, ils vont devoir voler des diamants. Lorsqu’un gang de pirates de l’air monte à bord de l’avion, la situation d’otage met en péril le braquage complexe.

Bande-annonce Vol des voleurs :

Le casting de Flight of Thieves :

Yami Gautam comme Neha Grover

Sunny Kaushal comme Ankit Sethi

Sharad Kelkar est Parvez Shaikh

Indraneil Sengupta comme Sudhanshu Roy

Barun Chanda est ministre de l’Intérieur

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

