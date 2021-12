Le thriller d’horreur hypocondriaque d’Addison Heimann à Star Zach Villa, Madeline Zima, Paget Brewster et plus

Le premier long métrage d’Addison Heimann Hypocondriaque est bien parti, car le projet a déjà apporté une liste de noms notables à bord. Le casting du prochain thriller d’horreur sur le thème LGBTQ a été récemment révélé, et la liste est plutôt excitante.

Le film mettra en vedette Madeline Zima, connue surtout pour ses rôles dans Californication, avec aux côtés de David Duchovny. Zima a également laissé une trace dans son interprétation de Tracey Barberato, la mystérieuse connaissance de Sam Colby, dans Showtime’s Pics jumeaux. En plus de Zima, Hypocondriaque met également en vedette Zach Villa, le jeune acteur/musicien connu pour son rôle de vrai tueur en série Richard Ramirez dans histoire d’horreur américaine Saison 9. Il a également joué dans le drame policier néo-noir de 2018 Destructeur. Villa est représentée par Buchwald et Velocity Entertainment Partners. Zima est représenté par Buchwald et Affirmative Entertainment.

Le reste de la liste comporte également des noms assez notables comme Paget Brewster (mieux connue pour ses rôles dans Esprits criminels et Communauté), Devon Graye (Dexter, Je ne me sens plus chez moi dans ce monde.), Chris Doubek (Enfance, Bacurau), Marlène Forte (Couteaux sortis, Craindre le mort-vivant, et Dallas), Peter Mensah (Starz’s Spartacus, Avatar), Adam Busch (Buffy contre les vampires, Léon : le professionnel), Michael Cassidy (joué dans les films de Zach Snyder Armée des morts, Batman v Superman : L’aube de la justice), et Debra Wilson de MADtv et Manoir de la Lune.





Zach Villa dans ‘American Horror Story’

Hypocondriaque est un thriller d’horreur, où la vie d’un jeune potier bascule dans le chaos alors qu’il est hanté par la manifestation de son traumatisme d’enfance. Il perd progressivement les fonctions de son corps à mesure que la peur commence à l’envelopper. Le film présente la communauté LGBTQ dans des proportions importantes, et Addison Heimann, le réalisateur, est un cinéaste queer dont l’objectif est d’élever et de responsabiliser les personnages queer dans l’espace du genre.

Les précédents projets de réalisateur de Heimann (courts métrages et émissions Web) ont déjà été projetés au Chicago International Film Festival, Fantasia, Inside Out, Atlanta International, au Nashville Film Festival, à l’Outfest et au New York Television Festival, entre autres. Son travail peut également être vu en ligne via Dust, Omeleto, Film Shortage et Revry.

Hypocondriaque est produit par Bay Dariz (connu pour produire Bienvenue au bonheur, Ali & Cavett : Le conte des cassettes) via sa bannière, Minutehand Pictures. John Humber (connu pour produire Manoir de la Lune, Dakota Skye) rejoindra Dariz en tant que producteur. Michelle Lewitt, qui était auparavant la directrice de casting de Transformateurs et Anges, s’occupera du casting du film.









