Le thriller d’espionnage Heart of Stone de Gal Gadot passe directement au streaming sur Netflix

Cœur de pierre, le thriller d’espionnage Skydance dirigé par Wonder Woman 1984 étoile Gal Gadot, passe officiellement à Netflix. Le géant du streaming aurait remporté une vente aux enchères compétitive pour les droits mondiaux du projet, qui est en cours de développement en tant que premier volet d’une franchise similaire à celle de James Bond et Mission impossible, Gadot aurait signé un accord à huit chiffres pour le projet.

Des rumeurs ont commencé à circuler vers la fin de l’année dernière selon lesquelles Skydance était ouvert à l’idée d’envoyer le film directement en streaming, et, avec les circonstances mondiales actuelles ne montrant aucun signe de ralentissement, les débuts en streaming pour les superproductions à gros budget sont là pour rester. l’avenir prévisible, Skydance ayant clairement le sentiment que Cœur de pierre devrait être ajouté à la liste toujours croissante.

Cœur de pierre est réalisé par Tom Harper, qui a récemment réalisé le film d’aventure Les aéronautes avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. Parmi les autres crédits notables sur le CV de Hopper, citons La femme en noir 2: Ange de la mortet la comédie dramatique musicale Rose sauvage. Hopper a également été à l’origine de plusieurs épisodes de petites entreprises acclamées par la critique telles que Misfits, C’est l’Angleterre ’86, Guerre et paix et le drame policier populaire de l’époque Peaky Blinders.

Le script pour Cœur de pierre est écrit par l’écrivain de bandes dessinées Greg Rucka, qui est surtout connu pour son travail sur les goûts de Bandes dessinées d’action, Stumptown, Batwoman, Magie noire, Bandes dessinées détective, Lazare, et, plutôt à juste titre, Wonder Woman. Il est également le créateur du roman graphique La vieille garde, une histoire qui a été récemment adaptée par Rucka lui-même et qui s’est avérée être un énorme succès pour Netflix lors de sa sortie l’année dernière. Allison Schroeder, nominée pour un Oscar pour son travail sur le Figures cachées script écrira également le film aux côtés de Rucka. David Ellison de Skydance produira avec Dana Goldberg et Don Granger. Gadot produira via sa bannière Pilot Wave, aux côtés de Jaron Varsano, Bonnie Curtis et Julie Lynn.

Détails plus larges du tracé pour Cœur de pierre sont en grande partie inconnus à ce moment, bien que lorsque les rumeurs ont commencé à se répandre sur le projet, une source a affirmé qu’il pourrait bien être Espion vs espion film, cependant qui n’est actuellement pas confirmé, et est devenu de plus en plus improbable depuis que le projet est maintenant décrit comme une idée originale qui « donnera une touche féminine » au genre espion.

Cœur de pierre ne sera pas la première incursion de Gal Gadot dans le genre espion avec la permission de Netflix, l’actrice devant également jouer dans l’aventure d’action à gros budget Red Notice, aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Avis rouge a été décrit par Johnson comme le plus gros investissement du géant du streaming à ce jour et suivra le trio A-list en tant qu’agent INTERPOL, qui est également le plus grand traqueur du monde (Johnson), le plus grand voleur d’art du monde (Gadot) et le plus grand du monde escroc (Reynolds). Définissez le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde.

Cœur de pierre n’a pas encore de date de sortie. Avis rouge pendant ce temps, il frappera Netflix cette année. Cela nous vient de Deadline.

