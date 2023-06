Le thriller d’espionnage Argylle de Matthew Vaughn sort en février

Alors que Henri Cavill a peut-être raccroché sa cape rouge et quitté officiellement la DCU (pour l’instant, peut-être), il est bientôt prêt à devenir un autre type de héros dans Matthieu Vaughnle thriller d’espionnage unique de, Argyle, la collaboration la plus récente entre la société de production MARV et Apple Studios. Un bref teaser du nouveau film il y a un peu plus d’un an nous a donné un aperçu hilarant du nouveau look plutôt intéressant de Cavill en tant que super espion amnésique et globe-trotter, et maintenant il y a enfin une date de sortie. Selon un rapport de Deadline, le film sera présenté en première dans les cinémas du monde entier avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures le 2 février 2024, puis sera disponible en streaming sur Apple TV + peu de temps après.

Argyle est basé de manière non conventionnelle sur un roman encore à paraître de l’auteur pour la première fois Elly Conway, adapté pour le grand écran par le réalisateur Matthew Vaughn. Il a précédemment réalisé le film de super-héros de comédie noire Déchirer, foutre une branlée (2010), adapté de la série de bandes dessinées graveleuses du même nom de Mark Millar et John Romita Jr. Il a également réalisé X-Men: Première classe (2011) et l’ensemble Kingsman série de films d’espionnage, adaptée également de Mark Millar Le service secret des bandes dessinées. Jason Fuchs, qui a aidé à écrire l’histoire de Patty Jenkins Wonder Woman (2017), a écrit le scénario d’Argylle et est également coproducteur aux côtés de Vaughn, Adam Bohling et David Reid. Le film présente une distribution étonnamment robuste de talents de premier plan, dont Henry Cavill (Enola Holmes 2), Sam Rockwell (Jojo Lapin), Bryce Dallas Howard (Jurassic World : Dominion), Bryan Cranston (Ville d’astéroïdes), Catherine O’Hara (Élémentaire), John Cena (Barbie), Samuel L. Jackson (L’invasion secrète de Marvel), la chanteuse primée Dua Lipa, Ariana DeBose (West Side Story), Rob Delaney (Colère de l’homme) et Jing Lusi (fous riches asiatiques). Tous les rôles restent encore officiellement non divulgués, mais à en juger par le teaser précédemment publié, Cavill est clairement prêt à jouer Argylle lui-même, vêtu d’un costume pointu et d’une coiffure hilarante hérissée rappelant un certain modèle masculin infâme joué par Ben Stiller.





Bien que des détails plus spécifiques sur l’intrigue du film et son roman ultérieur soient encore largement sous-entendu, le synopsis officiel mentionne jusqu’à présent que l’histoire tournera autour d’un espion de classe mondiale nommé Argylle, qui souffre d’amnésie et est en quelque sorte amené à croire que c’est plutôt un romancier d’espionnage à succès globe-trotter. Cependant, au fil du temps, ses souvenirs et ses compétences mortelles lui reviennent, et quand il se souvient enfin de qui il est réellement, Argylle trace une voie de vengeance contre l’organisation pour laquelle il travaillait, appelée The Division.

Bien sûr, les fans sont toujours heureux de voir plus d’Henry Cavill, d’autant plus qu’il a maintenant dit au revoir au rôle de Superman et qu’il a quitté son rôle populaire de Geralt dans The Witcher de Netflix après la sortie prochaine de sa troisième saison. Cela seul devrait mettre le film en bonne place pour offrir un retour décent au box-office et sur Apple TV +

Argyle arrive dans les salles partout le 2 février 2024. Découvrez le dernier teaser du film ci-dessous.