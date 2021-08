Le thriller de Michael Jackson reçoit 34 certifications Platine

En 1982, Michael Jackson sort son sixième album studio « Thriller », un album dans lequel l’artiste combine le meilleur du R&B, du rock et du funk, présentant au grand public certains de ses plus grands succès commerciaux tels que « Billie Jean », » Beat It » et le thème qui donne son nom à ce matériau, qui possède l’un des clips les plus emblématiques de tous les temps.

De nouvelles informations de la Recording Industry Association of America (RIAA) indiquent que « Thriller » dispose désormais d’une certification Platinum Record multipliée par 34, ce qui signifie qu’environ 34 millions d’exemplaires ont été vendus aux États-Unis depuis son lancement original.

Ce nouveau record fait de l’album de Michael Jackson le deuxième album le plus vendu de l’histoire de la musique américaine, étant dépassé par « The Eagles: Their Greatest Hits (1971-1975) », qui se tient toujours avec 35 millions d’exemplaires vendus.

Michael Jackson a également un album diamant certifié grâce à la sortie en 1987 de « Bad », qui est passé de 10 disques de platine à 11. Votre compilation « Number Ones » compte actuellement cinq albums de platine. (via HipHopDX)

Récemment, une femme du nom de Kathleen Roberts, médium autoproclamée et « réincarnation de Marilyn Monroe », a indiqué qu’elle était mariée au fantôme de Michael Jackson, qui lui a offert une alliance rose et l’a rejointe lors d’une cérémonie officiée par le révérend. Martin Luther King Jr.

Roberts a écrit un essai détaillé publié par le Daily Star, assurant que Michael Jackson prend possession de son corps pour pouvoir communiquer avec elle, déclarant qu’il a généralement de longues conversations avec elle sur toutes sortes de sujets, y compris des anecdotes sur sa propre carrière musicale, une nouvelle qui a fait douter les fans du roi de la pop.