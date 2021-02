Le thriller d’avion décrit comme une vitesse à 35000 pieds déclenche une guerre d’enchères intense dans les studios

Une guerre d’enchères serait en cours pour présenter sur les écrans un roman encore inédit qui a été décrit comme « La vitesse à 35 000 pieds. « Titré Chute, le roman ne devrait pas sortir avant juillet, mais les studios ont vu un grand potentiel dans les prémisses captivantes, avec plus de 14 grands studios, réseaux et streamers qui se disputent tous pour être les premiers à gagner la journée et à créer leur propre franchise.

Écrit par l’auteur pour la première fois TJ Newman, Chute trouve « plus de 140 passagers sur un vol bondé de New York à Los Angeles qui ne savent pas encore que la famille de leur pilote a été kidnappée une demi-heure à peine avant le décollage. Désormais, pour que sa famille puisse vivre, le le pilote doit suivre les ordres et écraser son avion, « ce qui semble suffisamment intense. Alors que la majeure partie de l’histoire se déroule dans les airs, on dit aussi qu’il y a un agent du FBI implacable essayant de sauver la famille sur le terrain « . On dirait un travail pour Keanu Reeves …

L’idée de l’histoire est venue alors que TJ Newman travaillait comme agent de bord et a réalisé à quel point les pilotes et leurs familles pouvaient être vulnérables aux menaces terroristes. Newman est même allé jusqu’à demander à un pilote ce qu’il ferait s’il devait choisir entre sa famille et ses passagers avant de remarquer instantanément l’horreur dans ses yeux et la simple pensée d’une situation aussi horrible. Eh bien, voir cette horreur en valait la peine pour Newman, car elle a depuis signé un contrat de deux livres avec Simon & Schuster d’une valeur de sept chiffres.

Le projet sonne certainement comme un retour en arrière sans fioritures semblable à l’opus d’action de Jan de Bont, avec des rapports indiquant qu’il y a actuellement au moins deux offres formelles sur la table, une d’un studio avec des plans pour abandonner Chute sur le grand écran et un autre d’un réseau qui envisage le projet comme une série limitée.

En attendant de voir ce qu’il advient de Chute, La vitesse le réalisateur Jan De Bont a récemment fait le point sur Vitesse 3, disant qu’il n’envisagerait de revenir à la franchise d’action que si Keanu Reeves était également à bord. « Cela dépend de la façon dont l’histoire est, je pense. En général, je ne suis pas un grand fan des suites. J’avais dans mon contrat que je ferais une suite. Si vous devez le faire, vous devez avoir le casting pour vouloir revenez aussi, parce que, sinon, vous devez raconter un tout nouveau film », a déclaré De Bont lorsqu’on lui a demandé si un threequel était sur les cartes.

« Parce que certains des premiers étaient tellement centrés sur lui et sur lui, la maladresse un peu en lui d’être un héros. Et cette maladresse d’être en mesure d’être un héros est … cela a très bien fonctionné pour lui. mais cela ne fonctionne pas bien pour les autres acteurs. Et il est vraiment difficile de retrouver le même genre de sentiment. «

En fonction de ce qui se passe avec Chute, cela pourrait très bien être le non-officiel La vitesse suite que les fans ont toujours voulu. Cela nous vient grâce à The Hollywood Reporter.

