Le thriller avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal qui fait fureur sur Netflix Mexico en ce moment

Netflix

Le Top 10 de Netflix au Mexique montre un film plébiscité par le public et la critique. Le meilleur : mettant en vedette deux grandes stars.



©Wilson WebJake Gyllenhaal et Hugh Jackman jouent dans la fureur de Netflix Mexico.

service de diffusion en continu Netflix rencontré la première semaine complète de juin, où de grands titres sont arrivés qui font parler les gens comme Une vie merveilleuse et la nouvelle saison de valérie. Cependant, les Mexicains optent également pour des productions extérieures à l’entreprise et à cette occasion, ils ont amené l’un des meilleurs thrillers de ces derniers temps dans le Top 10.

Le classement de l’audience reflète le comportement des abonnés et, en regardant la liste des longs métrages au Mexique, on constate que seuls trois films sont originaux sur la plateforme, il y a donc une idée claire qu’il y a une préférence en dehors de ces sorties. C’est le cas actuel de Les prisonniers.

+Le thriller qui cartonne sur Netflix Mexico

Comme on le voit dans le Top 10 des films en netflix mexiquele thriller préféré d’aujourd’hui est Les prisonniers. C’est le titre réalisé par Denis Villeneuve à partir de 2013, qui met en vedette Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Une décennie après sa création, il démontre les commentaires reçus à l’époque, où il a été classé comme un chef-d’œuvre.

Synopsis officiel : «Lorsque la fille de Keller Dover et son amie disparaissent, il prend les choses en main alors que la police poursuit plusieurs pistes et que la pression monte. Mais jusqu’où ira ce père désespéré pour protéger sa famille ?.

À sa sortie, il a rapporté 122 millions de dollars et a réussi avec un budget de 46 millions de dollars. En plus de Hugh Jackman et Jake Gyllenhaalla distribution de Les prisonniers comprend également Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano, Dylan Minette et Zoe Bordeentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?