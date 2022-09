Le thriller allemand sombre de seulement 96 minutes qui captive Netflix en ce moment

in

C’est un film dérangeant basé sur un roman qui a réussi à s’imposer comme l’un des titres les plus recherchés par les utilisateurs de Netflix. Attention!

©NetflixLa protagoniste

Netflix sait ce que c’est que de captiver les publics du monde entier avec un contenu hétérogène qui s’adresse à différents publics. De cette façon, il a actuellement un titre dans son catalogue qui est un thriller dérangeant avec une intrigue qui a réussi à surprendre ses abonnés, devenant ainsi l’un des films les plus demandés au monde. géant du streaming.

Le film en question est le parfumeurun film qui raconte l’histoire d’une détective qui est plongée dans une affaire qui va changer sa vie à jamais car elle doit retrouver son odorat ainsi que l’amour de son partenaire et dans ce but elle va s’allier avec un parfumeur qui utilise les méthodes les plus meurtrières pour obtenir l’arôme parfait.

Le Parfumeur est l’un des favoris des internautes sur Netflix

Le film est réalisé par Nils Willbrandt avec des livres par lui-même et Kim Zimmermann basés sur le roman écrit par Patrick Süskind. L’histoire troublante s’est fait une place parmi les contenus les plus en vue d’aujourd’hui dans le catalogue de Netflix avec une mise en scène qui privilégie la noirceur de cette histoire d’origine allemande mais qui a su transcender les barrières de son territoire.

Comme nous l’avons dit précédemment le parfumeur fait partie des contenus les plus consultés Le géant du streamingmais… que font ces utilisateurs de Netflix avez-vous vu la bande? Dans Tomates pourries les personnes qui ont vu ce film ont eu la possibilité de laisser leurs critiques à ce sujet et la moyenne du film sur ce site Web montre des données décourageantes avec 30% d’acceptation en moins de 50 notes. Peut-être que le temps aidera ce film dans cet aspect avec plus de public donnant son avis.

le parfumeur étoiles Sólveig Arnarsdóttir, August Diehl, Robert Finster, Cornelia Heyse, Sina Martens, Anne Müller, Luna Baptiste Schaller, Emilia Schüle et Ludwig Simon. Le casting fait un travail solide dans une histoire qui est un thriller policier qui s’appuie sur les performances de ses protagonistes pour créer l’atmosphère que son réalisateur souhaite créer.

