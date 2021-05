Le thriller AI M3GAN de Blumhouse se verrouille dans Ronny Chieng

Acteur Ronny Chieng de Asiatiques riches et fouset Le comédien asiatique détruit l’Amérique!la renommée a été jeté dans le film Universal M3GAN La production est décrite comme un thriller d’horreur technologique. Akela Cooper, qui a écrit pour Luke Cage, la nonne 2, Ainsi que le prochain Malin, a écrit le script. Les fonctions de direction seront assumées par Gerard Johnstone, qui a précédemment travaillé sur Limité à la maisonLe film est basé sur une histoire du légendaire cinéaste d’horreur James Wan.

Dans M3GAN, Allison Williams mène l’histoire en tant que Gemma, une robotique très intelligente dans une entreprise de jouets. Elle utilise l’IA, ou l’intelligence artificielle, pour développer le M3GAN titulaire. La création est une poupée réaliste conçue pour être le meilleur ami d’un enfant et le meilleur allié d’un parent. Après que Gemma ait obtenu la garde de sa nièce orpheline, elle se tourne vers son invention pour obtenir de l’aide. La décision s’avérera avoir des conséquences désastreuses pour les personnages.

James Wan et Jason Blum unissent à nouveau leurs forces pour produire le thriller technologique sur l’IA. Michael Clear, de la société de production Atomic Monster de Wan, sera le producteur exécutif du projet. Judson Scott agira en tant que berger pour l’entreprise. Pour Blumhouse, Ryan Turek sera le producteur exécutif. Pour Divide / Conquer, Adam Hendricks et Greg Gilreath seront les producteurs exécutifs. De plus, Mark Katcher et Allison Williams collaboreront à la production exécutive. Le projet sera une association entre les sociétés Blumhouse, Atomic Monster et Divide / Conquer.

Pour en savoir plus sur l’acteur Ronny Chieng, il a le double travail d’être à la fois acteur et humoriste. Le sien est né à Johor Bahru, en Malaisie. Il a été élevé principalement à Manchester, New Hampshire, avec Singapour. Il est diplômé de l’université de Melbourne, en Australie, avec un baccalauréat en droit et un baccalauréat en commerce. Chieng a vendu plusieurs tournées mondiales de théâtre comique en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, en Inde, au Canada et à Londres.

Il s’est produit au Festival Just For Laughs, au Melbourne International Comedy Festival, au Edinburgh Festival Fringe, au SOHO Theatre de Londres, à l’Opéra de Sydney, à l’hôtel de ville de Melbourne, au Elmore Theatre de Sydney et à l’Esplanade Concert Hall de Singapour.

Après avoir été embauché pour The Daily Show With Trevor Noah sur Comedy Central, Chieng a déménagé à New York. Sans rapport avec ses côtelettes de bande dessinée, il a perdu 11 000 €. En 2016, il a été nommé sur « 10 Comics to Watch » de Variety. Il sait clairement ce qu’il fait en matière de comédie. Il a également co-écrit et joué dans une émission centrée autour de lui appelée, Ronny Chieng: étudiant international, diffusé sur ABC en Australie, la BBC, Comedy Central en Asie et Comedy Central aux États-Unis d’Amérique.

En 2018, il a joué dans un film de comédie populaire Asiatiques riches et fous, Lui-même basé sur le livre le plus vendu de Kevin Kwan. Après son spécial Netflix intitulé, Un comédien asiatique détruit l’Amériquea été libéré, il a signé un accord avec le géant du streaming pour créer trois autres offres spéciales. Pour le voir maintenant, vous pouvez regarder la production d’Amazon Bonheur. Il jouera également dans le prochain film Marvel Shang Chi et la légende des dix anneaux. Chieng est représenté par Artists First, APA et Sechel.

