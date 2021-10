Le thriller addictif de Netflix « Squid Game » est à la mode dans le monde entier – voici ce que vous devez savoir

Au revoir, au revoir « Bridgerton ». A plus tard « La Couronne ». Netflix a une nouvelle émission phare – intitulée « Squid Game » – et ce n’est même pas en anglais.

Depuis sa sortie le vendredi 17 septembre, le thriller coréen en neuf épisodes s’est hissé au premier rang des plateformes de streaming du monde entier.

« Il y a une émission sur Netflix en ce moment qui est la numéro un dans le monde. Comme partout dans le monde. Ça s’appelle ‘Squid Game' », co-PDG de Netflix Ted Sarandos dit sur scène à CodeCon cette semaine. « Il n’est sorti que depuis neuf jours, et il y a de fortes chances que ce soit notre plus gros show de tous les temps. »

Eh bien, cela peut déjà être vrai. Selon Flix Patrol, un site Web qui suit les statistiques de streaming pour les meilleures plateformes au monde, « Squid Game » est l’émission numéro un dans 82 des 83 pays dans lesquels elle est disponible. (C’est le numéro deux au Danemark.)

Ici, nous décomposons tout ce que vous devez savoir sur le thriller addictif si vous ne l’avez pas déjà regardé.

« Squid Game » est essentiellement un mélange de « Hunger Games » et de « Kill Bill ». Parc Youngkyu / Netflix

Qu’est-ce que le « jeu de calmar » ?

« Squid Game » est essentiellement un mélange de « Hunger Games » et de « Kill Bill ».

Rappelez-vous quand nous étions enfants à jouer à des jeux, la conséquence de perdre était de mourir? Eh bien, prenez cette idée, mais faites de ce résultat fictif une réalité pour les adultes.

« Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à participer à des jeux pour enfants », indique la description sur Netflix. « À l’intérieur, un prix tentant vous attend – avec des enjeux mortels. »

456 personnes, toutes confrontées à des difficultés financières, sont invitées à participer à un mystérieux concours de survie pour risquer leur vie et remporter le prix de 45,6 milliards de yens (38,5 millions de dollars US). Parmi les stars du spectacle figurent Lee Jung-jae, Park Hae-soo, HoYeon Jung, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Anupam Tripathi et Lee Yoo-mi.

La bande-annonce de deux minutes de l’émission donne aux téléspectateurs un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre de la série, y compris les rebondissements mortels donnés à certains des jeux d’enfance ainsi que des moments tendus entre les concurrents déterminés à gagner le prix en argent pour régler leurs difficultés financières.

(Attention : la bande-annonce contient de la violence et du gore.)

Que devez-vous savoir sur « Squid Game » avant de regarder ?

1. ‘Squid Game’ est assez sanglant

« Squid Game » n’est pas pour ceux qui ont l’estomac fragile. La bande-annonce donne juste un petit avant-goût du gore et de la violence qui se produisent tout au long de la série alors que la compétition est en cours. Mais ce n’est rien comparé à ce qui se passe réellement dans la série. Donc, si vous êtes dégoûté à la vue du sang, nous vous suggérons de rester loin.

Lee Jung-jae incarne l’un des personnages principaux, Seong Gi-hun, un accro au jeu qui vit avec sa mère âgée. Parc Youngkyu / Netflix

2. L’émission a été annoncée il y a deux ans sous un autre nom

Netflix a annoncé pour la première fois en septembre 2019 dans un communiqué de presse que le réalisateur Hwang Dong-hyuk produirait une nouvelle série coréenne originale, initialement intitulée « Round Six ».

Le communiqué partageait une prémisse similaire au résumé officiel, expliquant que le jeu se déroulerait dans un endroit inconnu pendant que les participants seraient enfermés jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul gagnant pour réclamer le prix. Le concept de chaque défi est enraciné dans les jeux d’enfants populaires des années 1970 et 1980. L’un de ces jeux comprend le défi titulaire, qui est une traduction littérale de son nom coréen, décrit comme « un type de tag où l’attaque et la défense utilisent une planche en forme de calmar dessinée dans la terre ».

« Squid Game » a dominé la plate-forme de streaming, en tête des 10 meilleurs classements mondiaux sur Netflix. Parc Youngkyu / Netflix

3. Cela a été inspiré par le réalisateur qui se demandait comment il se sentirait en participant à des jeux similaires

Bien que certains téléspectateurs aient fait des comparaisons avec des films comme la série « Hunger Games », « Battle Royale » et « As the Gods Will », Hwang a déclaré à Variety que la série avait été initialement conçue comme un film en 2008.

« J’admets volontiers que j’ai été grandement inspiré par les bandes dessinées et l’animation japonaises au fil des ans », a-t-il déclaré. « Quand j’ai commencé, j’étais moi-même dans une situation financière précaire et passais beaucoup de temps dans les cafés à lire des bandes dessinées, notamment ‘Battle Royale’ et ‘Liar Game’. J’en suis venu à me demander ce que je ressentirais si je participais moi-même aux jeux. Mais j’ai trouvé les jeux trop complexes et, pour mon propre travail, je me suis plutôt concentré sur l’utilisation de jeux pour enfants.

Lorsqu’il s’agissait d’explorer cette idée, Hwang a déclaré dans une interview avec Soompi : « Je voulais créer un sentiment de connexion entre les jeux nostalgiques auxquels nous avons joué dans notre enfance et le sens de la compétition sans fin que ressentent les adultes modernes. »

« Il y a une ironie dans nos souvenirs les plus beaux et les plus innocents qui sont transformés en la réalité la plus horrible », a-t-il ajouté.

Les personnes qui contrôlent le jeu sont cachées par des masques effrayants. Netflix

4. Si vous osez regarder… c’est assez addictif

Après avoir commencé la série, nous ne pouvions pas arrêter de regarder. Prévoyez donc de vous gaver lorsque vous avez une journée ou un week-end sans autres obligations, car vous allez continuer à frapper « prochain épisode » encore et encore.

5. Y aura-t-il une deuxième saison de « Squid Game » ?

Il n’y a actuellement aucun plan pour une deuxième saison de la série. Hwang a déclaré qu’il envisagerait de faire plus de longs métrages avant de créer une deuxième saison de la série.

« Je n’ai pas de plans bien élaborés pour ‘Squid Game 2′ », a-t-il expliqué. « C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés.