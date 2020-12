Le thème sombre de Google Maps touche déjà plus d’utilisateurs

Google Maps a déjà un thème sombre pour (presque) tout le monde: c’est à quoi ressemble la nouvelle interface de l’application.

Il a fallu, mais thème sombre google maps enfin, il semble en route pour un plus grand nombre d’utilisateurs de l’application.

Comme indiqué de AndroidPoliceCela fait plus d’un an que Google a fait part de son intention de proposer un thème sombre sur Google Maps, mais aujourd’hui encore, nous n’avons pas d’option suffisamment étendue. Heureusement, il semble que les choses sont sur le point de changer, car un plus grand nombre d’utilisateurs ont signalé l’arrivée de cette fonctionnalité sur leurs mobiles.

Google Maps commence à recevoir le thème sombre attendu

Comme nous le savions déjà, le thème sombre google maps étend la fonction qui jusqu’à présent permettait uniquement de visualiser la carte en mode sombre, et d’encre en gris et noir le reste des composants de l’interface utilisateur.

De cette façon, placer des menus d’information, le panneau des paramètres de l’application et les autres composants sont affichés avec arrière-plans sombres comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous ces lignes.

Les utilisateurs qui prétendent avoir pu activer le thème sombre de google maps ils prétendent disposer de la version v10.56.1 de l’application, dont le déploiement aurait commencé récemment via Google Play. Cependant, tout indique qu’il s’agit d’un changement au niveau du serveur que Google doit exécuter pour que cette fonction soit présente.

Dans tous les cas, il semble clair que Le thème sombre de Google Maps est plus que prêt à voir la lumière, et ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde puisse profiter de cette fonctionnalité.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂