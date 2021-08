Le thème que Stephen King n’a pas osé mettre en scène dans son nouveau roman

IELLO King Of Tokyo - Monster Pack : King Kong

le singe geant debarque !nking kong est pret a conquerir laamp;#39;empire state building et la tour de tokyo pour retrouver sa belle.n oserez-vous vous mettre sur son chemin, ou pire capturer sa protegee ?nle monster pack - king kong - amene deux nouveaux elements de jeu : la tour de tokyo pour king of tokyo et lrempire state building pour king of new york !contenu :n1 fiche de monstre king kong,1 figurine cartonnee + son porte-figurine,1 figurine tour de tokyo1 figurine empire state building,1 carte belle,8 cartes evolution pour king of tokyo,8 cartes evolution pour king of new york1 fiche de regle