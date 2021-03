Le thème de la saison 10 d’American Horror Story est AHS: Double Feature

American Horror Story: Double Feature sera bientôt disponible.

Enfin – histoire d’horreur américaine la saison 10 est presque arrivée. Après avoir été retardée en raison du coronavirus, la saison a enfin commencé le tournage et maintenant, nous avons notre thème et notre titre.

Le thème de la saison 10 d’American Horror Story est … Double fonctionnalité.

Annonçant le thème / titre sur Instagram le vendredi 19 mars, Ryan Murphy a partagé un teaser pour AHS: Double fonctionnalité – et il semble déjà que ce sera une saison meurtrière. AHS: Double fonctionnalité racontera deux histoires horribles: l’une au bord de la mer et l’autre au bord du sable.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, nous devrons simplement attendre pour le savoir. Voici ce que nous savons AHS: Double fonctionnalité jusque là.

Comme prévu, le tracé spécifique de AHS: Double fonctionnalité est encore caché, mais jusqu’à présent, nous avons vu un certain nombre d’indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Au cours des dernières semaines, certains des acteurs (Finn Wittrock et Adina Porter ont été repérés sur des photos de fans) tournent sur place à Provincetown, Massachusetts, dans une ville balnéaire étrange. Murphy a également partagé le premier regard sur deux personnages terrifiants et effrayants qui semblent prêts à errer dans les rues la nuit.

Il y a également eu plusieurs images teasers qui semblent taquiner les dents d’une sirène.

Murphy nous a déjà donné notre premier aperçu des personnages de Leslie Grossman et du nouveau membre de la distribution Macaulay Culkin sur Instagram également.

Grossman et Culkin apparaîtront aux côtés d’Evan Peters, Sarah Paulson, Frances Conroy, Lily Rabe, Billie Lourd, Finn Wittrock, Adina Porter, Angelica Ross et Ryan Kiera Armstrong. Plus de membres de la distribution apparaîtront sans aucun doute tout au long de la saison.

D’après une vidéo Instagram publiée sur le compte Instagram d’Armstrong, il semble que Kathy Bates ne fasse malheureusement plus partie de la saison.

Il n’y a actuellement pas de date de sortie officielle pour AHS saison 10. La saison, qui devait initialement être diffusée en septembre 2020, a été retardée en raison du COVID-19. On ne sait pas s’il sortira avant son emplacement habituel de septembre, ou si nous devrons attendre jusque-là pour tout voir se dérouler.

Croisons les doigts, ça vient le plus tôt possible parce que honnêtement? C’était TROP longue.

