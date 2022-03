Le théâtre est forcé d’arrêter la projection de Batman après que la vraie chauve-souris soit entrée au cinéma

Un cinéma américain a été contraint d’arrêter temporairement une projection de Le Batman après qu’une vraie chauve-souris se soit frayé un chemin à l’intérieur du théâtre et ait commencé à voler.

La vidéo, mise en ligne par @ Jérémie24 montre une chauve-souris volant autour de l’écran alors que les spectateurs regardent perplexe lors d’une projection de Le Batman au Moviehouse & Eatery by Cinépolis à Austin, Texas, vendredi soir (4 mars).

Les lumières ont été allumées et le film s’est arrêté pendant que la direction du cinéma interrompait le film pour faire plusieurs tentatives pour retirer la chauve-souris.

Un autre fan a déclaré que le cinéma proposait de donner à chacun un autre billet et de couvrir ses onglets, mais la majorité de la foule a choisi de rester et de regarder le film, « chauve-souris et tout ».