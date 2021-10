Le Texas interdit aux filles transgenres de participer à des sports féminins dans les écoles publiques

Le projet de loi entrera en vigueur en janvier 2022.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi interdisant aux filles transgenres de participer à des sports féminins dans les écoles publiques.

Le projet de loi a été promulgué lundi 25 octobre et apparemment, son objectif est de garantir que les sports scolaires restent équitables. Un argument courant à l’appui du projet de loi est que les athlètes transgenres jouant dans des équipes sportives féminines ont un avantage physique sur les femmes cisgenres. Cependant, il y a en fait peu de preuves pour soutenir que les filles transgenres ont un avantage, comme le prouve l’inclusion d’athlètes trans aux Jeux olympiques de 2021.

La représentante Valoree Swanson, l’un des principaux sponsors de la State House, a déclaré que l’interdiction concernait « les filles et leur protection » lors d’un discours devant la Chambre en octobre. Elle a déclaré: « Nous avons besoin de règles du jeu équitables dans tout l’État. Il est très important que nous, qui avons été élus ici, protégions nos filles. »

L’interdiction prendra effet pour tous les élèves des écoles primaires publiques jusqu’aux étudiants universitaires le 18 janvier 2022. Alors que les écolières transgenres devaient auparavant obtenir une ordonnance du tribunal afin de leur permettre de jouer dans des équipes sportives qui ne correspondaient pas à leur sexe de naissance. , le projet de loi a effectivement mis fin à cela.

En réponse, le groupe de défense LGBTQ+ Equality Texas a publié une déclaration sur Twitter, qui disait : « Si les Texans veulent protéger les enfants, l’objectif ne devrait pas être d’empêcher les enfants trans de participer à des sports, mais de donner à tous les enfants la liberté de se faire des amis. & jouer sans craindre le type de discrimination auquel de nombreuses personnes transgenres âgées sont confrontées au quotidien. »

Malheureusement, ce n’est pas la première mesure de droite mise en place dans plusieurs États des États-Unis. Le Texas a déjà interdit les avortements après six semaines de grossesse. Pendant ce temps, huit autres États (Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Dakota du Sud, Virginie-Occidentale, Floride et Tennessee) ont interdit aux étudiants trans de participer à des équipes sportives féminines dans les lycées et collèges publics.

Si les Texans veulent protéger les enfants, l’objectif ne devrait pas être d’empêcher les enfants trans de participer à des sports, mais de donner à tous les enfants la liberté de se faire des amis et de jouer sans craindre le type de discrimination auquel de nombreuses personnes trans âgées sont confrontées quotidiennement. https://t.co/aiMFlqYEpY – Égalité Texas (@EqualityTexas) 25 octobre 2021

