Le Texas a levé toutes les restrictions contre le COVID malgré des niveaux de vaccination encore faibles: nous sommes sur le point de voir, de vivre et de diriger, si c’était une bonne idée

Le 10 mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a décidé d’abolir l’exigence de masques et de supprimer les restrictions de capacité pour toutes les entreprises de l’État. C’était une décision très controversée qui a suscité d’intenses débats étatiques, nationaux et internationaux. À ce moment là, les nouveaux cas et les hospitalisations diminuaient rapidement, mais les vaccinations avaient ralenti en raison de fortes chutes de neige à la mi-février.

Qu’allions-nous trouver? Il n’était pas très clair pourquoi, malgré les avertissements de la même autorité sanitaire de l’État, Le Texas entrait dans un territoire relativement nouveau. Un territoire qui nous permettra de mesurer, vivre et diriger, lorsqu’il est trop tôt pour ouvrir la société et l’économie; ou quoi de pareil, quels niveaux de vaccination donnent lieu à préparer un retour à la normale.

Une catastrophe épidémiologique ou une décision sensée?

Jusqu’à présent, l’exemple canonique d’un dégel a été Israël, mais les différences avec le Texas sont évidentes. Le pays représentait près de 50% de sa population totale complètement vaccinés lorsque le tableau des nouveaux cas a chuté. Texas à ce jour n’a complètement vacciné qu’un peu plus de trois millions de personnes, soit 11% de sa population. Deux fois plus de Texans ont reçu au moins une dose.

Il est clair que les données du Texas sont bien meilleures que celles des pays européens, mais il faut tenir compte du fait que les spécialistes estiment qu’il faut entre 75% et 90% de la population vaccinée pour que l’immunité de groupe commence à avoir des effets sur le évolution épidémiologique d’un lieu spécifique. Et, au moins dans ce domaine, Le Texas semble loin d’avoir atteint ces objectifs.

En ce sens, l’État américain Cela nous permettra d’observer les conséquences de la suppression des restrictions avec des niveaux de vaccination élevés, mais relativement faibles. Et je dis que cela nous permettra, car ce n’est que dans les prochains jours que l’effet de la suppression de l’enfermement et des masques obligatoires commencera à être remarqué dans les dossiers de santé. Cette marge de deux semaines (comme le montre le graphique israélien du haut) est prévisible et est sur le point de se terminer.

A partir de ce moment, il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui se passe dans l’état de l’étoile solitaire. Analyser les résultats et examiner en détail le comportement des Texans pour voir combien de problèmes que l’ouverture de l’État a causés sont résolus sur le plan pratique, sera la clé de la conception de la désescalade dans une grande partie du monde. Nous serons attentifs.

