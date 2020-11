Le testeur Cyberpunk 2077 joue depuis 175 heures – et n’est toujours pas terminé

Soyons honnêtes: nous savions déjà que nous avions pas mal de temps Cyberpunk 2077 peut dépenser. Après tout, c’est Univers du jeu de Night City et des Badlands environnants est gigantesque, tout comme le tas de tâches et d’opportunités qui s’offrent à nous.

Cependant, un employé QA de CD Projekt RED montre combien de temps vous pouvez réellement passer dans le monde ouvert du jeu sans même avoir vu les crédits.

Fin de Cyberpunk 2077 après 175 pas encore atteints

En tant que responsable de l’assurance qualité, le travail de Łukasz Babiel est de mettre «Cyberpunk 2077» à l’épreuve des erreurs, des problèmes et des incohérences. Cela conduit probablement aussi à l’immense temps de jeu de 175,42 heures de jeudans lequel il emprunte évidemment le chemin d’un nomade. Cependant, il n’a pas encore atteint la fin de la partie.

Comment se produit le nombre élevé d’heures? Indépendamment du fait que Babiel en tant que testeur doit de toute façon jouer plus complètement que les joueurs normaux, c’est probablement son style de jeu dans cette course qui prend un temps extraordinairement long. Lorsqu’on lui demande si le temps de jeu est le temps nécessaire pour tout terminer, réponses le responsable QA:

“Pas vraiment, c’est juste une de mes courses lentes sur le niveau de difficulté le plus difficile, où je joue plus furtivement que d’habitude, desserre tout, utilise toutes les fonctionnalités du jeu et prends mon temps.”

Cyberpunk et The Witcher 3 temps de jeu en comparaison

Selon le développeur CD Projekt RED, «Cyberpunk 2077» devrait en fait être plus court que The Witcher 3: Chasse sauvage le sien. Dans ce Comparaison Cependant, il s’agissait toujours de l’histoire principale des deux jeux de rôle. Missions secondaires et Quêtes secondaires profondes devrait prendre beaucoup plus de temps dans le prochain titre de science-fiction que dans Wild Hunt.

Combien d’heures de jeu vous consacrerez vous-même au RPG dystopique aux couleurs vives, vous pourrez le découvrir par vous-même à partir du 10 décembre 2020, lorsque le titre sortira sur PC, PS4, Xbox One, Google Stadia et les consoles de nouvelle génération.

