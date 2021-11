Le test du réseau Elden Ring ne prendra pas le contrôle de votre SSD PS5

Si aujourd’hui Anneau ancien La révélation du gameplay vous a rempli d’enthousiasme et d’impatience de jouer au jeu complet, alors nous espérons que vous vous êtes inscrit au prochain test réseau du jeu. Malheureusement, les inscriptions ne sont plus acceptées, vous n’avez donc pas de chance si c’est la première fois que vous entendez parler de la version bêta fermée, mais des e-mails sont lentement envoyés aux participants chanceux maintenant. Et il semble qu’ils n’auront pas à télécharger un fichier volumineux pour accéder à la version d’essai, car le Rapports de compte Twitter sur la taille du jeu PlayStation le test réseau pèse 6,888 Go avant tout correctif et mise à jour.

Une fois le client téléchargé, les participants chanceux peuvent s’attendre à jouer au jeu sur cinq sessions différentes. Ils se déroulent du 12 novembre 2021 au 15 novembre 2021, avec un accès en direct pendant trois heures. Les utilisateurs auront accès aux « heures d’ouverture » du jeu, ce qui signifie que vous pourrez explorer The Lands Between et peut-être même affronter un boss. Pour plus d’informations, cliquez sur notre Bêta fermée d’Elden Ring : dates, heures et comment jouer guider.

Faites-vous partie des chanceux qui participeront au test du réseau Elden Ring ? Vantez-vous dans les commentaires ci-dessous.