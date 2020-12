Le test des 4 axes vous indique exactement où vous vous situez sur les axes politique, personnalité, genre et style de vie

Un tout nouveau quiz IDRlabs révèle à quel point vous êtes de gauche, progressiste, normal, masculin et féminin.

Un nouveau quiz brise Internet. Le test des 4 axes vous indique exactement où vous vous asseyez sur les axes qui déterminent qui vous êtes.

Chaque semaine, un nouveau test devient viral et 2020 a vu de nombreux quiz capturer l’attention du monde entier. En avril, les gens ne pouvaient pas se lasser d’un quiz qui révèle à quels personnages de télévision et de cinéma vous ressemblez le plus, puis le gouvernement britannique a publié un nouveau test de carrière controversé et, plus récemment, tout le monde a classé ses artistes préférés via un Quiz Tumblr.

Maintenant, un tout nouveau quiz IDRlabs indique aux gens exactement où ils se situent sur les axes politique, personnalité, genre et style de vie.

Quels sont les 4 axes? Faites le test ci-dessous.



QUIZ: Faites le test IDRlabs 4 axes ici. Image: NBC, IDRlabs

Les IDRlabs ne sont pas étrangers aux quiz viraux. En 2019, le test de sexualité IDRlabs est presque instantanément devenu l’un des quiz en ligne les plus populaires de tous les temps. Le test de sexualité utilise la science et les données pour déterminer où vous vous situez sur le spectre gay, hétéro, bisexuel, asexué et asexué et maintenant IDRlabs utilise la science dans son test des 4 axes pour déterminer où vous vous situez sur les quatre axes: l’axe politique, la personnalité axe, l’axe genre et l’axe lifestyle.

Les axes politiques mesurent « si votre politique est plutôt de droite ou de gauche », l’axe de personnalité mesure « si votre personnalité est normale ou anormale », l’axe des sexes mesure « si vos intérêts et traits de personnalité ressemblent davantage à ceux des hommes ou les femmes « et l’axe mode de vie mesure » si votre style de vie est traditionnel et conservateur ou progressif et réveillé « .

Le test IDRlabs 4 Axes est basé sur «les résultats de recherche d’un large éventail de chercheurs dans plusieurs domaines différents» pour vous donner des résultats aussi précis que possible. Tout ce que vous avez à faire est de répondre à 60 questions pour savoir si vous êtes aussi de gauche, progressiste, normal et homme ou femme que vous le pensez.

Où vous situez-vous sur les quatre axes?

.

