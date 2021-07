Le test d’écran original de J. Jonah Jameson de JK Simmons refait surface avant son retour de Spider-Man

En ce qui concerne les films de super-héros, le casting est extrêmement important pour les fans. Les fans veulent voir les personnages qu’ils connaissent et aiment sauter de la page à l’écran. Il y a eu de nombreux castings parfaits tels que Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark et Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. Celui qui est souvent négligé est JK Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle dont le travail principal dans la vie est de peindre Spiderman comme un criminel. La performance de Simmons car ce personnage est tout simplement emblématique et nous avons maintenant une vidéo montrant les premières étapes de cette performance.

Spider-Man (2002)

Test d’écran de JK Simmon pour J. Jonah Jameson pic.twitter.com/sNYFxNYiLS — Quotidien Raimi Spider-Man ! (@EARTH_96283) 17 juillet 2021

Une nouvelle vidéo a fait surface en ligne montrant le test d’écran de Simmon en tant que Jameson. Ça montre JK Simmons lire les premières lignes des personnages de Sam Raimi Homme araignée où il dit à son personnel de publier une annonce appelant à des photos de Spiderman. La vidéo est sortie depuis un moment, mais c’est à nouveau tendance. Il s’agit d’une performance beaucoup plus modérée car nous ne faisons pas nécessairement que Simmons devienne Jameson complet. Il n’a pas les cheveux, la moustache ou le cigare. Cependant, cela montre clairement l’idée que Simmons avait dans sa représentation de ce personnage.

Cette performance a eu un impact énorme auprès des fans car beaucoup se réfèrent à Simmons comme un moment fort de la trilogie Sam Raimi. Alors que la qualité des films peut être sujette à débat, Simmons en tant que Jameson est resté parfait tout au long de la trilogie. Sa performance a également créé plusieurs mèmes, dont son rire emblématique qu’il délivre lorsque Tobey Maguire demande à être payé à l’avance. Le timide Parker de Maguire affrontant le brutal et agressif Jameson de Simmons est la perfection.

Depuis la trilogie de Raimi, nous n’avons pas eu d’autre performance en direct de Jameson dans un film Spiderman. Les films d’Andrew Garfield ne présentaient pas Peter Parker travaillant comme photographe pour le Daily Bugle, donc Jameson ne s’est jamais présenté. Son apparition la plus récente était dans une scène post-crédit dans Spiderman : loin de chez soi où il a dévoilé les images de Mysterio révélant la véritable identité de Spiderman de Tom Holland.

Depuis le Homme araignée trilogie, Simmons a dépeint d’autres rôles emblématiques dans des performances live et vocales. En 2015, Simmons a remporté un Academy Award pour Whiplash, où il a joué un professeur de batterie psychopathe qui a fait ressembler Jameson à un amoureux en comparaison. Beaucoup le connaissent aussi sous le nom de Tenzin dans La légende de Korra et, plus récemment, Simmons a été acclamé pour son travail vocal en tant qu’Omni-Man dans Invincible. Ce rôle a également créé une vague de mèmes hilarants, même si Omni-Man est peut-être son personnage le plus violent à ce jour.

Il n’est pas confirmé si Simmons reprendra son rôle de Jameson dans Spiderman: No Way Home. Cependant, depuis qu’il est officiellement apparu dans le MCU, nous en obtenons peut-être encore plus en tant que personnage. Cette version de Jameson est différente, abandonnant le journal pour passer au numérique dans un environnement de type podcast. Avec de nombreuses rumeurs sur plusieurs Spidermen et méchants d’autres films, il est possible que nous voyions les deux versions de Simmons comme Jameson quand Pas de chemin à la maison fait ses débuts en décembre.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man