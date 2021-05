Le test d’astronomie de Conan Gray révèle à quel point vous êtes compatible avec votre béguin

Il est temps de savoir si vous et votre béguin appartenez vraiment ensemble.

Conan Gray vient de mettre en place un tout nouveau site Web qui révèle EXACTEMENT à quel point vous êtes compatible avec la personne qui vous plaît.

Nous avons tous le béguin. Des célébrités que nous idolâtrons en grandissant aux chaudasses avec lesquelles nous interagissons quotidiennement, il est parfaitement normal de tomber éperdument amoureux des gens. Que vous passiez votre vie à fantasmer sur un avenir avec Harry Styles ou que vous ne puissiez pas arrêter de penser à quel point vous aimez votre camarade de classe, personne n’est à l’abri du pouvoir universel d’un béguin.

Êtes-vous compatible avec votre coup de cœur? Le chanteur de «Heather» Conan Gray vient de créer un test qui révèle la réponse.

Comment savoir si je suis compatible avec mon béguin?

Le test d’astronomie de Conan Gray révèle si votre béguin est compatible avec vous. Photo: @conangray via Instagram, Republic Records

Pour savoir si vous et votre béguin appartenez l’un à l’autre, tout ce que vous avez à faire est de visiter le nouveau site Web d’astronomie de Conan. Le site vous demande ensuite d’entrer le nom de vous et de votre béguin avant de consulter les dieux pour révéler quel pourcentage vous et votre béguin êtes compatibles. Il vous donne également une phrase comme: « certainement une paire épicée » ou « vous êtes deux mondes à part ».

FAITES LE QUIZ DE COMPATIBILITÉ CRUSH ICI

Pourquoi Conan Gray a-t-il créé un quiz sur la compatibilité des écrasements que vous demandez? Non, ne t’inquiète pas. Il n’abandonnera pas la musique de sitôt. En fait, le site Web Astronomy est conçu pour promouvoir son nouveau single ‘Astronomy’ qui, comme Conan l’a dit Coup De Main, est « à propos de ce processus lent, douloureux et souvent de déni de se séparer de quelqu’un ».

Croisons les doigts pour dire que vous et votre béguin avez plus de chance que Conan et le sujet de «l’astronomie».

.

