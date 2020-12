Le test Covid-19 basé sur un smartphone utilise la technologie CRISPR et renvoie les résultats en moins de 30 minutes

Press Trust of India09 déc.2020 17:37:00 IST

Les scientifiques ont développé une nouvelle technologie pour un test de diagnostic COVID-19 basé sur CRISPR qui utilise une caméra pour smartphone pour fournir des résultats précis en moins de 30 minutes. Selon les recherches publiées dans la revue Cellule, le nouveau test de diagnostic peut non seulement générer un résultat positif ou négatif, mais il mesure également la charge virale – la concentration de virus – dans un échantillon donné. Tous les diagnostics CRISPR à ce jour ont exigé que l’ARN viral soit converti en ADN et amplifié avant de pouvoir être détecté, ajoutant du temps et de la complexité, ont déclaré les chercheurs.

En revanche, la nouvelle approche ignore toutes les étapes de conversion et d’amplification, en utilisant CRISPR pour détecter directement l’ARN viral, ont-ils déclaré.

«L’une des raisons pour lesquelles nous sommes enthousiasmés par les diagnostics basés sur CRISPR est le potentiel de résultats rapides et précis au moment du besoin», a déclaré Jennifer Doudna, chercheuse principale aux instituts Gladstone aux États-Unis. «Ceci est particulièrement utile dans les endroits où l’accès aux tests est limité, ou lorsque des tests rapides et fréquents sont nécessaires. Cela pourrait éliminer de nombreux goulots d’étranglement que nous avons constatés avec COVID-19», a-t-elle ajouté.

Jennifer Doudna a remporté le prix Nobel de chimie 2020 pour sa co-découverte de l’édition du génome de CRISPR-Cas, la technologie qui sous-tend ce travail.

Dans le nouveau test, la protéine Cas13 est combinée à une molécule rapporteur qui devient fluorescente lorsqu’elle est coupée, puis mélangée à un échantillon de patient provenant d’un écouvillon nasal, ont déclaré les chercheurs.

L’échantillon est placé dans un appareil qui se connecte à un smartphone. Si l’échantillon contient de l’ARN de SARS-CoV-2, Cas13 sera activé et coupera la molécule rapporteur, provoquant l’émission d’un signal fluorescent, ont-ils déclaré.

La caméra du smartphone, essentiellement convertie en microscope, peut détecter la fluorescence et signaler qu’un écouvillon a été testé positif pour le virus, selon les chercheurs.

Ils disent que le test pourrait être adapté à une variété de téléphones mobiles, rendant la technologie facilement accessible.

Lorsque les scientifiques ont testé leur appareil à l’aide d’échantillons de patients, ils ont confirmé qu’il pouvait fournir un délai d’exécution très rapide des résultats pour les échantillons présentant des charges virales cliniquement pertinentes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂