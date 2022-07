Le test bêta ouvert du jeu de combat gratuit MultiVersus commencera le 26 juillet

Le test bêta ouvert du free-to-play jeu de combat MultiVersus débutera le 26 juillet sur Playstation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC ( Steam ), ont annoncé l’éditeur Warner Bros. Games et les développeurs de Player First Games.

Les participants aux tests alpha fermés du jeu se voient garantir un accès anticipé à l’OBT, qui débutera le 19 juillet.

Les créateurs ont déclaré que la progression et les éléments déverrouillés seraient transférés de l’OBT vers la version complète du jeu. De plus, de nouvelles cartes, personnages et cosmétiques seront ajoutés au projet dans les mois à venir.

MultiVersus est un jeu de combat de plateforme mettant en vedette des héros et des méchants de diverses franchises Warner Bros. À votre disposition seront Harley Quinn, Tom et Jerry, Finn, Wonder Woman, Steven, Jake, Garnet, Superman, une créature appelée Deer Dog, Arya Stark de Game of Thrones et bien d’autres.

Les joueurs seront capables de se battre en mode coopératif 2v2, en duel 1v1 intense, et quatre joueurs pourront se rencontrer en même temps dans le mode « Chacun pour soi ».

Warner Bros. et Player First Games ont confirmé que la bêta ouverte multivers, annoncée avant la bêta fermée fin mai, commencera le 26 juillet, avec un accès anticipé pour ceux qui ont une semaine de congé. Participation à la bêta précédemment fermée le 19 juillet

Multi Versus Smash Bros. Il s’agit d’un jeu de combat de plateforme mettant en vedette DC Comics, Looney Tunes, Cartoon Network, et plus encore. Le jeu est spécialisé dans le combat à deux, avec les capacités de déplacement de chaque personnage qui endommagent les adversaires et aident les alliés.

Dans notre Multi vs Preview, nous avons dit que nous étions de retour dans le temps avec un alpha « extrêmement impressionné ».

Une nouvelle bande-annonce de gameplay a également été publiée, présentant les premières images d’Iron Giant, le protagoniste du classique culte de 1999. The Iron Giant est un personnage de tank et le plus élevé du jeu, avec une attaque en piqué de boulet de canon qui pourrait tuer les personnages s’ils rejoignent les coulisses.