Le Beta Test de Riders Republic sur PS5 et PS4 sortira après un mois de retard

Le titre de sports extrêmes massivement multijoueur d’Ubisoft, Riders Republic, a récemment été retardé en octobre, mais les fans impatients de jouer au jeu n’ont pas à s’inquiéter. L’éditeur a révélé des détails sur le test bêta imminent, qui permettra aux participants d’acquérir très bientôt un peu de temps pratique avec le jeu.

La bêta aura lieu du 23 au 25 août, ce n’est donc que pour un week-end, mais il semble que les joueurs auront beaucoup à faire. Vous pourrez participer à trois des cheminements de carrière du jeu, en échantillonnant des courses de vélo, des tours sur neige et des sports aériens. Divers modes sont inclus, tels que les courses de masse à 50 joueurs, les batailles de tricks en équipe, Free for All, et plus encore.

Les progrès ne seront pas reportés sur le jeu final, mais il semble que vous pourrez au moins avoir une bonne idée du jeu. Les joueurs PlayStation 5 et PS4 peuvent s’inscrire à la version bêta ici. Si vous êtes prêt à attendre, le jeu final sera lancé le 28 octobre.