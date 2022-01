Le tendre salut d’Úrsula Coberó à Chino Darín pour son anniversaire

in

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de La Casa de Papel a félicité le protagoniste d’El Reino pour sa journée. Apprenez tout sur la romance de ces deux personnages de Netflix !

© GettyChino Darín fête son anniversaire avec Úrsula Coberó.

Les séries et les films nous montrent le meilleur Histoires d’amour. Et bien que beaucoup d’entre eux semblent impossibles à réaliser, la vérité est qu’ils peuvent aussi se produire dans la vraie vie. C’est comme ça qu’ils l’ont montré Ursule Corbero Oui Darin chinois, l’un des couples de célébrités les plus aimés de ces dernières années. C’est que depuis que tous deux sont devenus des stars de Netflix, ses fans veulent tout savoir sur elle Romance.

Ils se sont rencontrés en 2016, juste avant que l’actrice espagnole ne joue dans Le vol d’argent dans la peau de tokyo. C’est ainsi qu’ils ont découvert qu’ils partageaient leur principale caractéristique : l’amour du jeu d’acteur. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Ambassade, une série qui tournait autour d’un diplomate espagnol qui travaillait en Thaïlande. Cependant, la corruption est devenue le principal conflit, laissant la place à de nouveaux personnages comme Ester (Corberó) et Carlos (Darín).

« Nous travaillions ensemble, nous agissions en couple. Je l’ai bien aimé dès le début car il a beaucoup d’étincelle», avait assuré l’acteur argentin en dialogue avec Susana Giménez. Ce n’est que quelques mois plus tard que l’alchimie sur le plateau s’est transformée en une relation plus que stable qui ne connaît ni les distances ni les agendas pleins de projets. C’est qu’en 2021, il est également devenu le visage du N rouge après avoir joué Le Royaume.

Non seulement ils sont des acteurs reconnus en Amérique latine et en Espagne, mais ils ont aussi su devenir des icônes sur les réseaux sociaux. Chacune de ses photos reçoit des milliers de ‘Comme’ de followers qui ne veulent manquer aucun détail. Aujourd’hui, ils l’ont encore démontré : à l’occasion de la 33e anniversaire de Chino Darín, l’interprète tokyoïte s’est chargée de laisser un tendre message sur les réseaux sociaux à son petit ami.

Une photo ensemble, une vidéo de baisers et une image de l’acteur quand il était petit ont été exposées aux près de 25 millions de followers d’Úrsula Corberó. Dans son profil vérifié, @ursulolita, l’actrice a fait remarquer : « Joyeux anniversaire, mon roi. Ma religion. Mon tout ». Rapidement, la publication a déjà dépassé les deux millions ‘J’aime’ parmi lesquelles les célébrités les plus reconnues d’Espagne et d’Argentine se sont démarquées.

