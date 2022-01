Le Tender Bar : une réflexion sur ceux qui occupent des rôles parentaux

Pour trouver son chemin dans la vie, il est nécessaire d’avoir un chemin praticable, avec des guides qui nous aident à surmonter les obstacles qui peuvent survenir ou nous guident lorsque nous ne savons pas où aller. Pour Jr. Moheringer, protagoniste de La barre tendreCela est devenu très évident à la suite de l’absence de son père biologique. Sa vie a été transformée en un mémoire qui a été adapté au cinéma et à partir d’aujourd’hui, il peut être vu dans Amazon Prime Vidéo, avec l’adresse de George Clooney et le rôle principal de Ben affleck.

La barre tendre C’est un film qui nous invite à réfléchir sur la parentalité et les figures paternelles. Jr. Moheringer Il a été élevé, essentiellement, par la main de sa mère et de son oncle, à la suite de la disparition de son père biologique, une figure de la radio avec de graves problèmes d’alcool et une violence qui refait surface à chacune de ses apparitions. C’est son oncle qui, comme on peut l’entendre dire dans la caravane, « Enseigner les sciences masculines ». Et au-delà de la blague, c’est le message du long métrage : avec affection et prédisposition, n’importe qui peut occuper cette place de figure paternelle quand ce qui compte c’est le bien-être des plus petits.

Ben affleck Il prend sur lui de se mettre à la place de cet oncle qui devient père de Jr. alors qu’il découvre son but dans la vie et apprend également à se faire des amis avec des amours et des cœurs brisés. C’est précisément l’acteur qui a joué Homme chauve-souris l’un des points culminants de ce film en raison des tendres scènes intimes qu’il réalise avec son neveu, à la fois dans la version pour enfants, jouée par la débutante Daniel ranieri, comme dans sa jeunesse quand il l’interprète tye sheridan.

Et s’il s’agit de souligner les succès du film, l’un de ceux qu’il faut sans doute signaler est Ranieri. Sans aucune expérience préalable, il a réussi à s’immerger pleinement dans ce rôle et à être à la hauteur des collègues avec lesquels il a eu à interagir, comme le consacré Ben affleck Oui Christophe Lloyd. Le travail effectué par Brianna Middleton comme le premier amour de Jr. au point que même le sien Affleck était chargé de le mettre en lumière lors de la conférence de presse dont il faisait partie Divulgacher, où il a dit que la voir sur grand écran l’avait aidé à réaliser à quel point il était talentueux. La barre tendre Il n’a pas de liens lâches dans ses interprétations et c’est un film que vous ne voudrez pas manquer dans Amazon Prime Vidéo.

L’incroyable histoire de Daniel Ranieri

En cas de Daniel ranieri C’est l’un de ceux qui dans Hollywood grâce à internet elles sont de plus en plus courantes mais toujours surprenantes. En mars 2020, alors que la pandémie commençait à peine à être sérieusement envisagée et que la quarantaine affectait le monde, avec seulement 8 ans Daniel Il a décidé d’enregistrer une vidéo dans laquelle il a demandé aux gens d’éviter les foules et a dit ce qu’il pensait du coronavirus. L’impact était tel que Jimmy Kimmel l’a convoqué pour un entretien par Zoom. Grâce à cela, il a été découvert par l’équipe de George Clooney qui l’a appelé quelques minutes après la diffusion et lui a offert le rôle qui a clairement changé sa vie pour toujours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂