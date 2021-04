Le temps qu’il nous faudrait pour marcher autour de la lune

La Lune est relativement plus petite que la Terre et il y a aussi six fois moins de gravité. Avec ces deux caractéristiques, on peut penser que un hypothétique retour au satellite en marchant ce n’est pas si compliqué. Plus ou moins, voyons combien de temps un tel exploit nous prendrait.





Ici sur Terre, en tenant compte du fait que la planète a une circonférence d’environ 40 000 kilomètres et qu’en moyenne un humain marche à 5 km / h … cela prendrait environ 330 jours. Bien sûr, sans s’arrêter et sans tenir compte du fait qu’il y a des océans entre les deux. Sur la Lune, il y a encore plus de complications à prendre en compte. Nous avons récemment vu ce que ce serait de parler dans l’espace, maintenant l’exercice hypothétique est sur la façon de marcher sur la Lune.

Les facteurs à considérer

Dans un exercice hypothétique pour voir combien de temps il faudrait pour marcher autour de la Lune, une série de facteurs doivent être pris en compte. Comme indiqué dans LiveScience, la vitesse, la gravité ou le relief lunaire sont quelques-unes des choses qui déterminent le temps total. Regardons ces facteurs:

Rapidité: Probablement le facteur le plus important de tous, la vitesse à laquelle l’astronaute peut marcher sur la Lune. Jusqu’à présent, les 12 astronautes de la NASA qui ont marché sur la Lune l’ont fait à une vitesse moyenne de 2,2 km / h. C’est une vitesse très faible, bien que cela soit en partie dû aux combinaisons spatiales inadaptées (peut-être mieux avec celles de SpaceX). Apparemment avec des combinaisons en meilleur état et avec une gravité lunaire six fois inférieure à celle de la Terre, un astronaute pourrait marcher à environ 5 km / h.

Probablement le facteur le plus important de tous, la vitesse à laquelle l’astronaute peut marcher sur la Lune. Jusqu’à présent, les 12 astronautes de la NASA qui ont marché sur la Lune l’ont fait à une vitesse moyenne de 2,2 km / h. C’est une vitesse très faible, bien que cela soit en partie dû aux combinaisons spatiales inadaptées (peut-être mieux avec celles de SpaceX). Apparemment avec des combinaisons en meilleur état et avec une gravité lunaire six fois inférieure à celle de la Terre, un astronaute pourrait marcher à environ 5 km / h. Soulagement: Sur la Lune, il n’y a pas d’océans pour faire le tour, mais il y a de gigantesques cratères qu’il vaut parfois mieux ne pas approcher. Par conséquent, le temps final serait fortement augmenté par tous les cratères qui devraient être entourés sur la promenade.

Conditions météorologiques: À l’équateur de la Lune, des températures allant jusqu’à 100 degrés Celsius peuvent survenir pendant la journée et aussi basses que -180 degrés Celsius la nuit. Pour faire face à de telles températures, nous supposons que l’astronaute serait bien protégé avec sa combinaison spatiale. Cependant, même si cela était résolu, il faut tenir compte du fait que les basses températures affectent également la surface lunaire, ce qui rend parfois plus difficile de marcher dessus.

À l’équateur de la Lune, des températures allant jusqu’à 100 degrés Celsius peuvent survenir pendant la journée et aussi basses que -180 degrés Celsius la nuit. Pour faire face à de telles températures, nous supposons que l’astronaute serait bien protégé avec sa combinaison spatiale. Cependant, même si cela était résolu, il faut tenir compte du fait que les basses températures affectent également la surface lunaire, ce qui rend parfois plus difficile de marcher dessus. Radiation: En supposant que les changements de température drastiques ne sont pas un problème, l’astronaute devrait également se protéger des radiations. Sur la Lune, il n’y a pas d’atmosphère pour se protéger des radiations et si une tempête ou une éruption solaire survient pendant votre marche, vous devrez faire face aux radiations qui arrivent en interrompant votre marche pour vous mettre en sécurité.

Condition physique et fournitures: Si notre astronaute est immunisé contre les températures, les radiations et ne se soucie pas du soulagement … il y a un dernier facteur à prendre en compte: le temps qu’il faut pour se fatiguer. Marcher est fatigant, et plus encore dans un endroit comme la lune où il faut se rendre équipé de bouteilles d’oxygène et d’une combinaison spatiale de plusieurs kilos. Par contre, il y a la question des fournitures pour le trek, il faudrait prendre un petit rover pour transporter de la nourriture, de l’eau et plus d’oxygène.

En tenant compte de tous ces facteurs, nous pouvons faire un rapide exercice de mathématiques pour voir combien de temps il faudrait à notre astronaute pour faire le tour de la Lune. Si vous marchez à 5 km / h et en tenant compte du fait que la lune a une circonférence de 10921 km, il faudrait 91 jours pour terminer le retour sur la Lune. Maintenant, en raison des conditions environnementales, nous supposons qu’il ne marcherait qu’environ quatre heures par jour et qu’il devrait faire face à l’étrange cratère, auquel cas les 91 jours vont jusqu’à environ 540 jours.

Via | LiveScience