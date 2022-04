Le temple satanique poursuit l’école primaire de Pennsylvanie

Les mentions de satan et de temples sataniques évoquent des images de démons à tête de chèvre et de sacrifices de vierges, pas exactement le genre de choses que vous décririez comme « adaptées aux enfants ».

C’est ce que les responsables d’une école élémentaire de Pennsylvanie ont pensé lorsqu’une discussion sur la création d’un club « After School Satan » a été soulevée.

L’école a décidé de ne pas autoriser le club, mais maintenant ils pourraient le regretter.

Le temple satanique poursuit maintenant une école primaire de Pennsylvanie.

Il s’avère que l’école élémentaire a peut-être fait une gaffe dans un procès pour discrimination qu’elle pourrait avoir du mal à gagner.

Le temple satanique tentera de prouver que l’école élémentaire a injustement voté pour refuser la création du club After School Satan malgré l’autorisation d’autres organisations de clubs comparables.

Selon le temple satanique, ils sont prêts à mener cette bataille juridique pendant des années s’ils le doivent, en disant : « Le premier amendement interdit à un gouvernement de tenir compte de la popularité de l’activité de communication lorsqu’il détermine s’il doit faciliter cette activité de communication sur un pied d’égalité avec les autres. , situés dans la même situation, des groupes.

De toute évidence, de nombreux chrétiens sont scandalisés et préoccupés par l’idée qu’un club satanique puisse être établi dans une école primaire.

The After School Satan n’a en fait rien à voir avec les rituels sataniques…

Alors que l’image mentale du sang des agneaux et des pentagrammes est ce qui vient à l’esprit lorsque beaucoup entendent le mot « Satan », le Temple satanique est en fait une organisation qui s’oppose à l’injustice.

La page À propos de nous du temple satanique énonce leur mission : « La mission du temple satanique est d’encourager la bienveillance et l’empathie, de rejeter l’autorité tyrannique, de défendre le bon sens pratique, de s’opposer à l’injustice et d’entreprendre de nobles poursuites. »

Notamment, il y a une différence entre le temple satanique et le stéréotype classique des sectes qui sacrifient des enfants et boivent du sang et autres. Le temple satanique promeut des choses comme résister à la tyrannie et encourager l’empathie.

Le club After School Satan ne chercherait pas à répandre une quelconque adoration.

L’objectif déclaré du club After School Satan serait d’être « un programme parascolaire qui promeut l’éducation autodirigée en soutenant les besoins intellectuels et créatifs des élèves »

En vérité, le club serait très comparable à d’autres clubs scolaires utilisant des éducateurs pour « fournir des activités et des opportunités d’apprentissage, dans lesquelles les étudiants sont libres de s’engager, ou ils peuvent choisir d’explorer d’autres intérêts qui peuvent être aidés par les ressources disponibles ».

Le After School Satan Club, en réalité, a très peu à voir avec la notion chrétienne de Satan. Il s’agit plutôt d’un club éducatif d’écoles élémentaires contre lequel les responsables de l’école sont, par définition, apparemment injustement discriminatoires.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.