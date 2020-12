Le Telewriter a transmis l’écriture et les dessins il y a un siècle, transformant le mouvement du crayon en signaux

Il y a plus d’un siècle, lorsque nous avons commencé à comprendre comment moduler et exploiter les ondes pour transmission d’informations, toutes sortes d’inventions sont apparues. Le téléphone et la radio étaient parmi les plus importants, mais pas les seuls, en matière de communication. Et s’il y en a un qui est curieux qui est sans aucun doute le téléécrivain.





Telewriter en fait ça n’a pas beaucoup de mystère, mais ça a de l’esprit. Comme son nom l’indique, il s’agit d’écriture télématique. En fait, tout texte que nous envoyons sur Internet est une écriture télématique, d’un e-mail au dernier commentaire que nous laissons sur Instagram. Au début du 20e siècle, cependant, ils ont vu cela différemment.

Du crayon au téléécrivain, du téléécrivain au monde

Pour comprendre comment fonctionne le télécrivain, nous devons revenir au polygraphe. Pas le polygraphe pour détecter les mensonges, mais le polygraphe pour dupliquer des documents. Cet outil a été inventé au début du 19e siècle et n’est rien de plus qu’une série de bras robotisés attachés à plusieurs crayons pour que les mouvements de l’un se reproduisent dans les autres. Sa fonctionnalité? Gagnez un temps considérable lors de la rédaction et de la copie d’un document.

Le fonctionnement du Telewriter est en fait très similaire à celui d’un polygraphe. La personne qui veut envoyer un message prend un crayon / stylo / stylet qui est attaché à deux bras robotiques. Celles-ci les bras à l’intérieur du téléécrivain modulent les mouvements pour les transformer en signaux électriques qui sont ensuite envoyés à un autre endroit. De l’autre côté du canal de communication se trouve un autre téléécrivain qui reproduit les signaux électriques dans des mouvements identiques pour les bras robotiques et le crayon.

À partir de la minute 2:40, il peut être vu en action dans cette vidéo de British Pathé:

Par conséquent une personne peut écrire sur un papier dans le téléécrivain ce qu’elle veut communiquer et à des kilomètres de là, un autre téléécrivain commence à griffonner avec un crayon automatiquement. Écriture et dessin à distance.

Le futur!

Au début des années 1900, différentes versions de cette invention ont vu le jour dans les grandes villes européennes. Le téléécrivain se positionnait comme l’avenir de la communication, profitant de certains des avantages qu’il avait par rapport au téléphone ou à d’autres moyens de communication.

Le principal de ces avantages était évidemment être en mesure d’envoyer des écritures ou des dessins. Tout cela avec la certitude que ces mêmes lignes seraient fidèlement reproduites à des kilomètres de distance. Ceci par exemple était idéal pour envoyer des dessins schématiques ou des explications visuelles de quelque chose.

L’autre avantage était le fait que dans l’autre partie il devait y avoir un récepteur juste à ce moment dans lequel l’expéditeur a envoyé son message. Autrement dit, le téléécrivain pourrait écrire le message reçu et, lorsque l’autre personne est arrivée, être capable de le lire.

Gardez également à l’esprit que tout le monde ne savait pas comment utiliser une machine à écrire ou des technologies similaires pour écrire, cependant beaucoup plus savaient écrire traditionnellement et à la main. Avec le Telewriter, vous n’avez pas besoin de connaissances techniques approfondies pour l’utiliser. Enfin, c’était en quelque sorte une solution d’accessibilité pour les personnes qui n’entendaient pas.

L’avenir nous a montré que, heureusement ou malheureusement, Le Telewriter n’a pas été le futur qu’ils imaginaient il y a 100 ans Certains. Des décennies plus tard, un Telewriter 2 est apparu sur les lieux, mais il n’a pas proliféré comme prévu. La communication numérique et Internet, pour le meilleur ou pour le pire, ont conquis le monde.

